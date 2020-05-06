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Сколько кладов было найдено в Москве 

Кириллица 6 мая 2020
Сколько кладов было найдено в Москве
Фото: Кириллица
В Московской земле нет ни нефти, ни газа, ни цветных металлов. Зато много кладов…

Большой Кремлевский клад

1988. В Кремле близ Спасских ворот найден «Большой Кремлевский клад», состоявший из 300 предметов: серебряных головных украшений, шейных гривн и бус, подвесок, височных колец, браслетов и серебряных слитков. Датируется XIII веком; его захоронение, несомненно, связано с походом хана Батыя на Москву в 1238 году. Клад стал свидетельством тому, что Москва уже в начальный период своего существования была в центре политических событий и играла заметную роль в транзитной торговле.

Ипатьевский монетный клад

1970. Клад испанского серебра был найден в 1970 году в Москве, в Ипатьевском переулке. 3398 монет — свыше 74 кг серебра. Монеты из ипатьевского клада были чеканены не только на монетных дворах собственно Испании — в Мадриде и Толедо, Барселоне, Севилье, Гренаде. Подавляющее большинство их было чеканено в американских владениях тогдашнего королевства — в Мексике, Боливии, Колумбии.
Хронологический диапазон клада довольно широк и занимает около полутора столетия — времени Изабеллы и Фердинанда и трех королей Филиппов — II, III, IV.
Закопан в землю был, по-видимому, в 30-е годы XVII века и спокойно хранился в этом самом простом из «банков» до наших дней, пока не был задет на 6-метровой глубине ковшом экскаватора в сентябре 1970 года.

Клад древних арабских монет

1837-1838. Клад арабских дирхемов IX века. Найден на глубине пяти метров при закладке первого храма Христа Спасителя. Два из них, лучшей сохранности, получили четкое определение: это оказались тахиридский дирхем с именем владетеля Мухаммеда и халифа Мустаин-Биллаха из города Мерв (ныне г. Мары), 862 года, и аббасидский — халифа Мутазз-Биллаха из города Двина, 866 года (монеты, таким образом, были чеканены на территории Туркмении и Армении, находившихся тогда под властью Арабского халифата).

Клад Дьяковского городища

В XIX веке в Коломенском был найден клад украшений V — VI веков, который перевернул всю историографию Москвы. Среди находок — костяные и железные наконечники стрел, железные ножи и серпы, глиняные грузики и др., изделия первобытного искусства (глиняные женские фигурки, костяные фигурка лошади и скульптурное изображение головы кабана), клад бронзовых украшений. В верхних слоях встречены также отдельные вещи восточно-славянского племени — вятичей XI—XIII вв.

Клад в Теплом стане

1939 год. Деревлево, Черемушкинский р-н. Найден клад монет Василия I (1389-1425). Подробных сведений об обстоятельствах находки, количестве и составе монет не имеется. Деревлево находится к юго-западу от Москвы по Калужскому шоссе, на бывшей Ордынской дороге. Неподалеку от Деревлева была группа селений, объединенных общим названием «Теплый Стан».
Название «Теплый Стан» известно с XIV в. — здесь располагались поселки ордынцев, числяков, делюев — тяглых московских людей, которые должны были обслуживать послов Золотой орды, направлявшихся в Москву или из Москвы, Теплый Стан был первой остановкой на пути из Москвы в Орду.

Клад гостиницы «Россия»

1967 год. При строительстве северного пандуса гостиницы Россия, близ церкви Георгия на глубине около семи метров в глиняном кувшине был обнаружен старинный клад, в котором находились 58 полтин и 2 рубля, имевших клейма XV-XVI века.

Клад с Ильинки

1909 год. На Ильинке в 1909 году нашли два кувшина, доверху набитых серебряными чешуйками времен Михаила Федоровича и Алексея Михайловича Романовых. Подсчет монет показал, что их было 22 000 штук! Если перевести этот клад на вес, то это 11 килограммов чистого серебра.
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