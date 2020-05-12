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На аукционе продадут гитару Курта Кобейна 

Teleprogramma.pro и ещё 18 3 часа назад
На аукционе продадут гитару Курта Кобейна
Фото: Globallookpress
В США на аукцион выставили уникальный лот — гитару лидера группы Nirvana, Курта Кобейна. Правда, ставки начинаются почти с миллиона долларов, так что купить музыкальный инструмент смогут лишь самые богатые и отчаянные.
Как сообщает официальный сайт аукционного дома Julien's Auctions, Кобейн использовал эту гитару для исполнения нескольких песен во время концерта MTV Unplugged в далеком 1993 году. Всего через год лидера группы не стало.
Это не первый аукцион, на котором продают вещи музыканта. В конце прошлого года кардиган Кобейна был также продан за огромную сумму в 334 тысячи долларов. Курт также надевал его на MTV Unplugged в 1993 году.
Напомним, Курт Кобейн — солист и основатель группы Nirvana. Он по праву считается одним из создателей направления гранж в музыке. После трех студийных альбомов группа распалась в 1994 году, причиной стала смерть Кобейна.
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Вещи , Другое , Курт Кобейн
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