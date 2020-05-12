Потерянное 38 лет назад в Германии кольцо нашлось в США

Житель американского штата Юта потерял кольцо выпускника в Германии в 1982 году и получил его благодаря мужчине, который нашел его на пляже в США. Об этом сообщает издание UPI.

Скотт Сандерс (Scott Sanders) случайно оставил свое кольцо в туалете в немецком городе Битбург в 1982 году. Мужчина не ожидал, кто когда-либо снова его увидит.

Дэн Томандер (Dan Thomander) рассказал, что нашел кольцо в парке на пляже в Нью-Джерси или Нью-Йорке около 30 лет назад. Его отчим долгие годы хранил кольцо у себя, а затем отдал Томандеру и предложил ему попробовать найти хозяина.

Поиск онлайн показал, что старшая школа, где учился Сандерс, каждый год публиковала списки выпускников. Благодаря этому идентифицировать владельца кольца оказалось легко. Томандер установил, что сейчас Сандерс живет в штате Юта, всего в восьми километрах от места жительства его сына.

В понедельник, 4 мая, Сандерс получил давно потерянное кольцо.

Ранее сообщалось, что потерянное 47 лет назад в США кольцо нашли в финском лесу и вернули хозяйке. Американка не знает, как кольцо могло оказаться в Финляндии.