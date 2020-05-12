Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Потерянное 38 лет назад в Германии кольцо нашлось на американском пляже 

Lenta.ru 9 часов назад
Потерянное 38 лет назад в Германии кольцо нашлось в США
Фото: Globallookpress.com
Житель американского штата Юта потерял кольцо выпускника в Германии в 1982 году и получил его благодаря мужчине, который нашел его на пляже в США. Об этом сообщает издание UPI.
Скотт Сандерс (Scott Sanders) случайно оставил свое кольцо в туалете в немецком городе Битбург в 1982 году. Мужчина не ожидал, кто когда-либо снова его увидит.
Дэн Томандер (Dan Thomander) рассказал, что нашел кольцо в парке на пляже в Нью-Джерси или Нью-Йорке около 30 лет назад. Его отчим долгие годы хранил кольцо у себя, а затем отдал Томандеру и предложил ему попробовать найти хозяина.
Поиск онлайн показал, что старшая школа, где учился Сандерс, каждый год публиковала списки выпускников. Благодаря этому идентифицировать владельца кольца оказалось легко. Томандер установил, что сейчас Сандерс живет в штате Юта, всего в восьми километрах от места жительства его сына.
В понедельник, 4 мая, Сандерс получил давно потерянное кольцо.
Ранее сообщалось, что потерянное 47 лет назад в США кольцо нашли в финском лесу и вернули хозяйке. Американка не знает, как кольцо могло оказаться в Финляндии.
Видео дня. У кормящей кошки обнаружился странный детеныш
Последние новости
Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса Российские регионы начали отменять ограничения из-за коронавируса Москвичей предупредили о приближении холодного фронта Москвичей предупредили о приближении холодного фронта Умер русский писатель и националист Константин Крылов Умер русский писатель и националист Константин Крылов
Комментарии
Вещи , Скотт Сандерс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нацисты перевоспитывали советских детей
Зачем нацисты перевоспитывали советских детей
Главные тайны биографии жены Ленина
Главные тайны биографии жены Ленина
Как Россия спасла Таиланд от войны
Как Россия спасла Таиланд от войны
Зачем парижане в XIX веке ходили гулять в морг
Зачем парижане в XIX веке ходили гулять в морг
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Уникальные фотографии, на которые есть мистика
11:48
Уникальные фотографии, на которые есть мистика
Истории
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
02:07
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
Безумный мир
Растения, которые едят насекомых
12:47
Растения, которые едят насекомых
Безумный мир
На видео сняли странного дельфина из китайской реки
00:44
На видео сняли странного дельфина из китайской реки
Безумный мир
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
05:15
Детективная история, разгаданная спустя десятки лет
Истории
Удивительные «стеклянные» существа планеты
10:51
Удивительные «стеклянные» существа планеты
Безумный мир
В вулканах обнаружили странных живых существ
10:31
В вулканах обнаружили странных живых существ
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение