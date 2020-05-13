Появились маски с отверстием для коктейльных трубочек

Американская художница Эллен Макомбер из Нового Орлеана разработала уникальную маску с небольшим соломенным отверстием, чтобы человеку было комфортно пить коктейли, не снимая защитной ткани с лица. Об этом она рассказала The New York Post.

По ее словам, это была идея ее знакомого — шить защитные маски именно такого формата. Кроме того, жители Нового Орлеана очень любят выпивать спиртные напитки, отметила она. Чтобы лишний раз сделать глоток коктейля, человеку не придется снимать и снова надевать маску на лицо — появилось больше вероятности не заразиться инфекцией на вечеринках.

Ellen Macomber

По информации издания, Макомбер и ее коллега потратили около недели на изготовление 40 авторских масок. В их составе использовали хлопок в сочетании с разноцветными декоративными тканями и стразами. Уточняется, что стоимость такого товара — 30 долларов за штуку.

«Мы сначала хотели сделать украшение для губ, но чтобы клапан не оставался открытым постоянно, решили просто вставить второй слой защитной сетки. Вам остается только наклонить соломинку к себе и не надо лишний раз прикасаться руками к лицу», — заявила Макомбер в интервью Fast Company.

Автор также напомнила, что не является экспертом в данной области, и ее маски не стоит считать наилучшей формой профилактики заражения коронавирусом. При этом она сказала, что это изобретение восполнило критический пробел на рынке. Люди смогут встречаться и вместе пить напитки, избегая риски инфицирования.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 мая превысило 4,26 миллиона человек. Прирост заразившихся за последние сутки составил 84,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 292 тысячи пациентов, более 1,49 миллиона человек выздоровели. Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 82 376 человек.