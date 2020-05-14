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Как самостоятельно сделать антисептик: советы МЧС 

Мира Маркина 3 часа назад
В период пандемии коронавируса спрос на антисептики и другие дезинфицирующие средства по всему миру возрос в несколько раз. В связи с этим продукт стал дефицитным: где-то его попросту не найти, а где-то он стоит заоблачных денег.
Чтобы обезопасить россиян, эксперты МЧС России рассказали, как правильно изготовить антисептик в домашних условиях. Об этом сообщают РИА Новости.
Подробнее о том, как сделать дезинфицирующее средство самостоятельно, — в материале "Рамблера".
Для приготовления одного литра раствора вам понадобятся:
  • 830 мл этанола (96%)
  • 40 мл перекиси водорода (3%)
  • 15 мл глицерина (98%)
  • 115 мл дистиллированной или кипяченной воды
По словам экспертов, использовать необходимо только этанол и изопропиловый спирт с концентрацией 96% и 99,8%. По словам специалистов, заменять их водкой нельзя, — в таком случае раствор окажется бесполезным.
Кроме того, спирт в чистом виде приводит к "сухости кожи, ее раздражению, зуду и появлению микротрещин, в которые может проникнуть вирус".
Для того, чтобы полученную смесь было удобней использовать, специалисты советуют перелить ее в небольшие пластиковые или стеклянные емкости. После этого флаконы должны настояться в течение трех суток. За это время будут уничтожены все вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать в емкостях.
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Вещи , Видео , МЧС
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