Как самостоятельно сделать антисептик: советы МЧС 

В период пандемии коронавируса спрос на антисептики и другие дезинфицирующие средства по всему миру возрос в несколько раз. В связи с этим продукт стал дефицитным: где-то его попросту не найти, а где-то он стоит заоблачных денег.

Чтобы обезопасить россиян, эксперты МЧС России рассказали, как правильно изготовить антисептик в домашних условиях. Об этом сообщают РИА Новости.

Подробнее о том, как сделать дезинфицирующее средство самостоятельно, — в материале "Рамблера".

830 мл этанола (96%)

40 мл перекиси водорода (3%)

15 мл глицерина (98%)

115 мл дистиллированной или кипяченной воды Для приготовления одного литра раствора вам понадобятся:

По словам экспертов, использовать необходимо только этанол и изопропиловый спирт с концентрацией 96% и 99,8%. По словам специалистов, заменять их водкой нельзя, — в таком случае раствор окажется бесполезным.

Кроме того, спирт в чистом виде приводит к "сухости кожи, ее раздражению, зуду и появлению микротрещин, в которые может проникнуть вирус".

Для того, чтобы полученную смесь было удобней использовать, специалисты советуют перелить ее в небольшие пластиковые или стеклянные емкости. После этого флаконы должны настояться в течение трех суток. За это время будут уничтожены все вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать в емкостях.