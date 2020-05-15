Жители Великобритании начали изготавливать защитные маски из носков из-за дефицита медицинских.

Не так давно правительство Великобритании обратилось к населению с призывом «рассмотреть возможность ношения средств индивидуальной защиты в закрытых общественных местах». При этом гражданам объяснили, что покупать хирургические маски или респираторы не стоит, поскольку они необходимы врачам и другим медикам, работающим в среде повышенного риска. Вместо этого британцам посоветовали делать маски для лица самостоятельно, используя шарфы или другие текстильные изделия.

Тогда британцы придумали, как изготовить маску при помощи ножниц и носков. Видеоролик о том, как сделать такую маску, быстро разошелся по Сети.

Пользователей поразила находчивость женщины, но многие усомнились в эффективность такой маски. Один из юзеров посоветовал усилить защиту, добавив под носок еще два слоя ткани или фильтр.