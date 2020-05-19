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В фотографии завтрака советского инженера заподозрили неладное 

Lenta.ru и ещё 1 19 мая 2020
Снимок завтрака советского инженера возмутил Сеть
Фото: @ussrlife
Пользователи сети заподозрили неладное в фотографии, опубликованной в Twitter-аккаунте «Жизнь в СССР!». В подписи к посту снимок назвали «завтраком советского инженера и его семьи» и датировали 70-ми годами, однако многие усомнились в том, что в тогда люди могли позволить себе питаться таким образом.
На фотографии запечатлена семья из четырех человек и накрытый стол, на котором есть раки, рыба, свежие овощи и картофельное пюре. В демонстрации такого изобилия некоторые усмотрели попытку приукрасить жизнь обычной советской семьи.
@ussrlife
«Там у аккаунта цель одна — пропаганда прекрасного СССР. Кто его ведет, тот ублюдок просто», — написал Fuckstrot_83.
Многие сопоставили завтрак инженера и его семьи с тем, что сами ели в детстве. «Помнится, мамка на завтрак омаров готовила…» — пошутил «Дедъ из леса». «Ставь лайк, если помнишь вкус знаменитых ярославских устриц за 75 коп. коробка. На весь союз гремели», — сыронизировал «Могучий щит» и добавил: «А чебоксарская фуа-гра какая была! Ложка стояла».
Многие обратили внимание на нетипичность выбора блюд для завтрака. «Если только главного инженера. Но все равно раки на завтрак — бред, так как требуют времени. Да и обилие зелени было не в традициях того времени. Оформление рыбы — для праздничного стола. В общем, вроде бы и ничего особенного, но мелочи выдают постановочное вранье», — резюмировал @evrikavideo. При этом пользователь с ником @ZavPolit нашел фотографию в сети и выяснил, что завтрак советского инженера на самом деле был постановочным снимком под названием «Рыбный день в кубанской семье», сделанным в 1985 году, а не в 70-е.
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