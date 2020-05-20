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Почему ртуть в градуснике не возвращается обратно 

Стелла Шмель 10 часов назад
Почему ртуть в градуснике не возвращается обратно
Фото: depositphotos.com
Почему ртутный градусник приходиться стряхивать, а нельзя просто дождаться, когда вещество само вернется назад при охлаждении? Потому что этого не произойдет. Ответы — в материале "Рамблера".
Если внимательно присмотреться к тому, как сконструирован градусник, можно заметить, что колба с ртутью соединена с измерительной трубочкой небольшим капилляром-мостиком. Его внутренний диаметр крайне мал, что вкупе с увеличением давления в колбе позволяет разбить ртуть на мелкие капли. Пройдя участок с капилляром, крупинки ртути вновь соединяются друг с другом.
Проще говоря, ртуть поднимается выше под действием давления, которое возникает из-за ее расширения при повышении температуры.
А вот вернуть ртуть "на место" будет задачей не из простых. Опуститься на исходную она не сможет, так как там нет нужного давления. Именно поэтому приходится встряхивать градусник, создавая дополнительное давление, и как бы заталкивая крупинки ртути обратно. Только так ртуть может вновь преодолеть участок с капилляром.
Кстати, если взглянуть на охлажденный градусник, то можно заметить, что ртутная нить в трубке прерывается в месте сужения и вновь продолжается сразу после него.
Такая конструкция позволяет повысить точность измерения температуры. В противном случае показания начали бы меняться как только человек вынет градусник из-под мышки.
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