Почему ртуть в градуснике не возвращается обратно 

Почему ртутный градусник приходиться стряхивать, а нельзя просто дождаться, когда вещество само вернется назад при охлаждении? Потому что этого не произойдет. Ответы — в материале "Рамблера".

Если внимательно присмотреться к тому, как сконструирован градусник, можно заметить, что колба с ртутью соединена с измерительной трубочкой небольшим капилляром-мостиком. Его внутренний диаметр крайне мал, что вкупе с увеличением давления в колбе позволяет разбить ртуть на мелкие капли. Пройдя участок с капилляром, крупинки ртути вновь соединяются друг с другом.

Проще говоря, ртуть поднимается выше под действием давления, которое возникает из-за ее расширения при повышении температуры.

А вот вернуть ртуть "на место" будет задачей не из простых. Опуститься на исходную она не сможет, так как там нет нужного давления. Именно поэтому приходится встряхивать градусник, создавая дополнительное давление, и как бы заталкивая крупинки ртути обратно. Только так ртуть может вновь преодолеть участок с капилляром.

Кстати, если взглянуть на охлажденный градусник, то можно заметить, что ртутная нить в трубке прерывается в месте сужения и вновь продолжается сразу после него.

Такая конструкция позволяет повысить точность измерения температуры. В противном случае показания начали бы меняться как только человек вынет градусник из-под мышки.