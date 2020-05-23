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Что происходит в российской индустрии секс-игрушек? 

BFM.RU 16 часов назад
Что сейчас творится с рынком секс-игрушек в РФ
Фото: BFM.RU
В марте продажи были фантастическими, рассказывает руководитель секс-шопов «Эрос» и компании «Лавмашинс» Сергей Иванов. Он и производит, и продает интим-товары. Большая часть торговых точек в Омске.
Вообще, для этой индустрии самые прибыльные месяцы — это предновогодний декабрь и, конечно, февраль и начало марта, как выражаются бизнесмены, — время гендерных праздников. В этом марте продажи выросли на 40% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. Объяснение такое: люди поняли, что скоро им придется сидеть дома, и запаслись товарами для времяпрепровождения. Когда начался режим самоизоляции, предпринимателю пришлось закрыть офлайновые точки. Доставка через интернет себя не оправдала.
Сергей Иванов​ руководитель секс-шопов «Эрос» и компании «Лавмашинс» «Люди не могут физически дойти до магазина, потому что магазины либо закрыты, либо в каких-то городах режим самоизоляции очень жесткий — на улицу нельзя выходить. А в нашей сфере для многих очень важно товар потрогать руками, прежде чем купить, увидеть его вживую. То есть эти люди сразу отсечены. А у тех людей, которые привыкли покупать онлайн или начали наконец в онлайн выходить, не у всех у них сохранились прежние доходы, не все могут себе позволить сейчас потратить какие-то лишние деньги на эти товары».
Бизнесмен работает как ИП и входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, по идее, он может рассчитывать на госпомощь. Он сделал все, что для этого нужно, но пока ответа не получил. Банк, где он обслуживается больше 15 лет, в беспроцентном зарплатном кредите отказал. Сотрудников отправили сначала в оплачиваемый отпуск. А потом в неоплачиваемый. Несмотря на специфичность этой отрасли, у нее точно такие же проблемы, как и у других. С арендодателями удалось договориться. А вот провайдер, без которого интернет-торговля остановится, неожиданно не пошел навстречу, рассказывает Сергей Иванов.
«Интернет-провайдер нас совершенно выбил из колеи, категорически отказался идти на какие-то уступки, сказал: «Нас это не интересует, у нас свои проблемы, поэтому платите, если вы хотели расторгнуть договор, вы должны были за месяц нас уведомить об этом». То есть люди представляют, что они живут, наверное, в другой какой-то стране и проблемы эти их не касаются».
Однако у других не все так плохо. И даже хорошо. Дмитрий Коробицын — генеральный директор компании «Поставщик счастья» (а это один из крупнейших игроков на рынке) — рассказывает, что у него в марте, наоборот, была просадка. Люди больше думали о гречке и туалетной бумаге, чем об интим-товарах, размышляет бизнесмен. А вот в апреле и в мае, которые россияне провели и проводят дома, продажи резко выросли. Это интернет-заказы. Видимо, клиентам стало скучно, делает вывод Дмитрий Коробицын.
Дмитрий Коробицын генеральный директор компании «Поставщик счастья» «Многие наши коллеги, конечно, очень серьезно страдают от невозможности работать и продавать. В то время как вся интернет-торговля работает очень активно, многие люди остались дома, многим нужно как-то разнообразить свое время, и мы тут как нельзя лучше, как нельзя востребованы, как никогда».
К этому можно прибавить, что в марте резко выросли продажи средств контрацепции. Как пишут «Известия», если брать итоги первого квартала, интерес к презервативам не убавился: рост почти на четверть. Причем не только в России — это общемировая тенденция.
На двух примерах попробуем подвести итоги работы нашей индустрии секс-игрушек во время самоизоляции. У кого-то продажи росли, а потом встали. Видимо, как с гречкой: сначала все закупали, а поняв, что столько не съесть, успокоились. Но у кого-то, наоборот, сначала продажи упали, а потом поднялись. Полное разнообразие. Как, собственно, и в любви.
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Вещи , Сергей Иванов , газета "Известия"
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