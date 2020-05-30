Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в США разрешали расплачиваться деревом 

Александра Нечаева 3 часа назад
Почему в США разрешали расплачиваться деревом
Фото: Tenino Washington Chamber of Commerce/amazon.com
Наверняка многие знают выражение «деревянный рубль», а вот про деревянные доллары большинство людей вряд ли слышали. Между тем, в США такие деньги действительно были в ходу некоторое время. Как появились деревянные доллары и почему их так не хотели потом вновь менять на бумажные, рассказывает «Рамблер».
В 1929 году в США случился биржевой крах, следствием которого стал период, известный в истории как Великая депрессия. Один за другим разорялись банки, не стал исключением и банк в небольшом городке Тенино, штат Вашингтон. В декабре 1931 года единственный в городе банк был закрыт. Ситуация с нехваткой наличных денег была близка к катастрофе. Решить проблему предложил владелец местной газеты Дон Мэйджер.
Справиться с кризисом «налички» Дон предложил, наладив производство временных денег. В типографии Мэйджера раньше выпускали новогодние открытки, которые состояли из двух тонких ламинированных деревянных пластинок, выточенных из ели, между которыми вкладывали лист с поздравлениями. Вот эти деревянные полоски и предлагал газетчик взять за образец для производства временных денег. Власти города приняли предложение Мэйджера, производство местных денег было поставлено на поток.
Поначалу в типографии Мэйджера выпускали деревянные пластинки номиналом только 25 центов, но рост инфляции побудил чуть позже начать печатать пятидесятицентовые и долларовые еловые банкноты. Подлинность денег, выпущенных в Тенино, была официально заверена представителями Торговой палаты США. Банкноты предполагали держать в обороте до 1 января 1933 года, а затем обменять деревянные деньги на привычные бумажные доллары.
По факту же к обмену, согласно официальным данным, была предъявлена лишь малая часть выпущенных деревянных долларов. Коллекционная стоимость банкнот из ели превышала их номинал в несколько раз, тогда как обмен на бумажные деньги происходил в соотношении один к одному. Неудивительно, что жители Тенино не горели желанием расставаться со своими деревянными долларами, справедливо полагая, что у коллекционеров смогут выручить за них гораздо больше.
Видео дня. Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Комментарии 2
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем русские отличаются от остальных славян
Чем русские отличаются от остальных славян
Мужчина бросил вызов и окунулся в «ядовитую воду»
Мужчина бросил вызов и окунулся в «ядовитую воду»
Вещи из СССР, назначение которых вспомнят не все
Вещи из СССР, назначение которых вспомнят не все
Что врачи использовали до изобретения анестезии
Что врачи использовали до изобретения анестезии
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Планеты, на которые мы можем улететь уже сейчас
10:34
Планеты, на которые мы можем улететь уже сейчас
Безумный мир
Самая известная бородатая женщина-циркачка
02:07
Самая известная бородатая женщина-циркачка
Люди Истории
Обезьяна едва не ограбила пассажира в метро Москвы
00:41
Обезьяна едва не ограбила пассажира в метро Москвы
Безумный мир
Падение метеорита на Армению попало на видео
00:17
Падение метеорита на Армению попало на видео
Безумный мир Места
Почему на старых фото люди не улыбались
02:23
Почему на старых фото люди не улыбались
Истории Вещи
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
10:54
Факты о Древнем Египте, которые не раскрывают в школе
Истории
На видео попало дерзкое кошачье ограбление
00:13
На видео попало дерзкое кошачье ограбление
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение