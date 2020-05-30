Почему в США разрешали расплачиваться деревом 

Наверняка многие знают выражение «деревянный рубль», а вот про деревянные доллары большинство людей вряд ли слышали. Между тем, в США такие деньги действительно были в ходу некоторое время. Как появились деревянные доллары и почему их так не хотели потом вновь менять на бумажные, рассказывает «Рамблер».

В 1929 году в США случился биржевой крах, следствием которого стал период, известный в истории как Великая депрессия. Один за другим разорялись банки, не стал исключением и банк в небольшом городке Тенино, штат Вашингтон. В декабре 1931 года единственный в городе банк был закрыт. Ситуация с нехваткой наличных денег была близка к катастрофе. Решить проблему предложил владелец местной газеты Дон Мэйджер.

Справиться с кризисом «налички» Дон предложил, наладив производство временных денег. В типографии Мэйджера раньше выпускали новогодние открытки, которые состояли из двух тонких ламинированных деревянных пластинок, выточенных из ели, между которыми вкладывали лист с поздравлениями. Вот эти деревянные полоски и предлагал газетчик взять за образец для производства временных денег. Власти города приняли предложение Мэйджера, производство местных денег было поставлено на поток.

Поначалу в типографии Мэйджера выпускали деревянные пластинки номиналом только 25 центов, но рост инфляции побудил чуть позже начать печатать пятидесятицентовые и долларовые еловые банкноты. Подлинность денег, выпущенных в Тенино, была официально заверена представителями Торговой палаты США. Банкноты предполагали держать в обороте до 1 января 1933 года, а затем обменять деревянные деньги на привычные бумажные доллары.

По факту же к обмену, согласно официальным данным, была предъявлена лишь малая часть выпущенных деревянных долларов. Коллекционная стоимость банкнот из ели превышала их номинал в несколько раз, тогда как обмен на бумажные деньги происходил в соотношении один к одному. Неудивительно, что жители Тенино не горели желанием расставаться со своими деревянными долларами, справедливо полагая, что у коллекционеров смогут выручить за них гораздо больше.