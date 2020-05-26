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В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Китае найден древний кувшин со странной жидкостью
Фото: ТК «Звезда»
Китайские археологи обнаружили бронзовый кувшин 2000-летней давности в гробнице в городе Саньмэнься провинции Хэнань, сообщает СИНЬХУА Новости.
Декоративные элементы кувшина — гусиные голова и шейка, внутри оказалась неизвестная жидкость.
Гробницу нашли при реконструкции трущоб в городе Саньмэнься. С учетом результатов предварительного анализа, эксперты считают, что она была построена во времена конца династии Цинь — 221 — 207 годов до нашей эры и начале династии Западная Хань (до 8 года нашей эры), заявил Чжу Сяодун из Института культурных реликвий и археологии города Саньмэнься.
По его словам, в гробнице может быть захоронен чиновник.
Кроме бронзового кувшина там обнаружили котел и плошки, железные и нефритовые мечи и другие реликвии.
Неидентифицированная жидкость — желтовато-коричневого цвета, в ней осаждается много примесей, тестирование на конкретные компоненты ведется.
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