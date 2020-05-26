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В США выставили на продажу особняк со снежным человеком 

Lenta.ru 6 часов назад
В США выставили на продажу особняк с йети
Фото: Lenta.ru
В США выставили на продажу особняк с фотографиями позирующего снежного человека — йети (мифическое человекообразное существо, обитающее в высокогорных или лесных районах). Дом расположен в небольшом городке Фелтон (Калифорния), где якобы живет йети, сообщает Insider.
Из объявления, размещенного в американской онлайн-базе недвижимости Zillow, следует, что площадь дома составляет почти 174 квадратных метра. В нем есть пять спален и три ванные. Благодаря большим панорамным окнам комнаты всегда наполнены светом. Крытая терраса дарит комфорт и уют. Стоимость недвижимости — 999 тысяч долларов.
Для того чтобы привлечь внимание покупателей, риелтор Даниэль Остер (Daniel Oster) придумал рекламу со снежным человеком. По словам Остера, покупка квартиры — это своего рода приключение, в котором должно быть место для приятных сюрпризов.
Реклама направлена на то, чтобы поднять настроение посетителям сайта и заставить их поделиться интересной публикацией. На фотографиях йети занимается йогой, достает из духовки свежеиспеченное печенье, проводит время за чтением на диване — словом, ведет образ жизни обычного человека.
Калифорния славится элитными резиденциями. В конце мая появилась информация о продаже особняка легендарного героя боевиков Сильвестра Сталлоне за 3,35 миллиона долларов. Престиж жилья повышает наличие таких знаменитых соседей, как Ким Кардашьян, Канье Уэст и Крис Дженнер.
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Вещи , Крис Дженнер , Сильвестр Сталлоне , Ким Кардашьян
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