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Календарь с нацистами вызвал международный скандал 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Календарь с нацистами вызвал международный скандал
Фото: Globallookpress.com
Чешское издательство попало под шквал критики после публикации календаря на 2021 год с лидерами Великогерманского рейха. В него вошли портреты 11 известных нацистов, включая фюрера Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, организатора холокоста Адольфа Эйхмана и доктора Йозефа Менгеле. Об этом пишет The Telegraph.
Публикация календаря вызвала международный скандал. Посол Германии в Чехии Кристоф Исранг заявил, что подобные товары являются неуместными:
«Я не могу понять, почему кто-то делает, продает или покупает этот мусор».
Посол Израиля в Чехии Дэниэль Мерон осудил сотрудников местного интернет-магазина, признавшись, что он шокирован фактом продажи календаря с портретами нацистских преступников.
Организация, представляющая жертв холокоста, подала заявление о возбуждении уголовного дела, утверждая, что публикация нарушает чешские законы, запрещающие продвижение организаций, которые подавляют права и свободы человека.
«Я считаю недопустимым, что даже в год, отмечающий 75-ю годовщину победы над нацизмом, нацистские лидеры законно продвигаются в этой стране»,
— сказал председатель Фонда жертв холокоста Михал Клима.
Глава МВД Чехии Ян Хамачек также раскритиковал календарь, назвав его безвкусным и аморальным.
Издательство «Наше Войско» (Nase Vojsko), специализирующееся на публикации материалов на военные, исторические и технические темы, выставило скандальный календарь на продажу на своем сайте за 499 крон (около 1 441 рублей). Несмотря на критику, директор издательства Эмерих Дртина (Emerich Drtina) выступил в защиту календаря, сказав, что он не продвигал нацистскую идеологию.
«Каждая фигура имеет значение в истории, — считает Дртина. — Мы не хотим быть как при социализме, когда то, что не было разрешено, было вырезано и было запрещено писать. Этически [календарь] был на грани, но я здесь ничего не рекламирую. Все сделано ради выгоды».
МВД Чехии разорвало договор аренды склада с издательством, заявил 26 мая глава ведомства Томаш Петршичек после встречи с послом Израиля, пишет EADaily. Издание отмечает, что скандал привел к пересмотру закона в стране, чтобы подобные случаи не могли безнаказанно повторяться в будущем.
В прошлом издательство «Наше Войско» уже вызывало подобную реакцию из-за продажи кружек с изображениями Гитлера и Гиммлера, но тогда не столкнулось с судебным иском.
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Комментарии 1
Вещи , Другое , Йозеф Менгеле , Генрих Гиммлер , Томаш Петршичек , Адольф Эйхман , МВД , Daily Telegraph
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