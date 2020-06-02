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Личное письмо солдата вскрыли и доставили домой спустя полвека 

Lenta.ru 12 часов назад
Письмо солдата доставили домой спустя полвека
Фото: Видео WHAS11 / YouTube
Жительница американского штата Индиана получила письмо от брата, отправленное полвека назад. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Личное письмо от Уильяма Лоне (William Lone), написанное его сестре Дженис Такер (Janice Tucker) в 1968 году, во время военной службы во Вьетнаме, доставили спустя 52 года. На конверте стояла дата — 10 мая текущего года. «Я сразу позвонила брату. Он живет в Южной Каролине. Я зачитала ему письмо, и он сказал: "Да, я помню, что писал его тебе"», — отметила получательница.
Такер утверждает, что письмо вскрывали, поскольку оно пришло не в том конверте, в котором он его изначально отправлял Лоне. По ее мнению, некто нашел затерявшееся послание, узнал ее текущий адрес и перенаправил его. «Для меня это остается загадкой. Конверт не оригинальный. Кто-то нашел письмо и разузнал, кто я такая», — отметила она.
Американка поблагодарила незнакомца за добрый поступок, подчеркнув, что благодаря ему она все же получила письмо от брата. Также она пожелала найти этого человека, чтобы узнать историю письма и лично выразить благодарность.
Ранее в мае сообщалось, что отправленное британским солдатом в 1940 году письмо дошло до его брата спустя 80 лет. 26 мая 1940 года рядовой Гарри Коул (Harry Cole), которому тогда было 30 лет, написал своей матери, что немецкие солдаты скоро отступят и вернутся в Германию.
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