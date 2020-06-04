Названы основные признаки прослушки смартфонов

Признаком прослушки телефона может служить наличие на устройстве программ и приложений, которые сам пользователь не устанавливал. Такой информацией с агентством «Прайм» поделился Денис Кусков , возглавляющий информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

Другими признаками, указывающими на возможную прослушку смартфона, являются самопроизвольные включения и выключения устройства, сильный нагрев даже в «спящем режиме», а также быстрая разрядка батареи.

По словам эксперта, существуют различные виды прослушки: законные и нелегальные. В первом случае доступ к телефону предоставляется сотрудникам ФСБ МВД по решению суда или другой инстанции. Что касается нелегальной прослушки, то ее могут инициировать жены, мужья, бизнес-конкуренты. В этом случае выясняются иные варианты получения доступа к смартфону.

Распознать это, как правило, довольно сложно, так как прослушка осуществляется при помощи дорогостоящего оборудования.

Кусков рекомендовал обращать внимание на то, быстро ли разряжается смартфон. Если это происходит, то какая-то программа работает в фоновом режиме. С этим нужно разобраться, считает эксперт. Для решения этой проблемы следует как минимум сделать аудит всех программ, установленных на устройстве.

Кроме того, по словам Кускова, необходимо установить специальную программу, которая купируют работу подобных приложений. В том случае если пользователь не знает, как произвести это самостоятельно, следует обратиться в сервис-центр, где помогут сделать всё, что требуется, заключил специалист.