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Вещи, которые нельзя подбирать на улице 

Александра Нечаева 6 часов назад
Вещи, которые нельзя подбирать на улице
Фото: Depositphotos
Вряд ли кому-то придет в голову принести домой поднятые на улице какие-то обычные вещи, но порой сложно удержаться от соблазна, если под вы неожиданно нашли что-то действительно стоящее. О находках, которые ни в коем случае нельзя приносить в дом, а лучше вообще не поднимать с земли, рассказывает «Рамблер».

Кошелек

Даже если вы имеете благородный порыв передать найденный бумажник в полицию, хорошенько подумайте, прежде чем это сделать. Вы легко можете стать жертвой мошенников. Как только вы поднимете кошелек с земли, тотчас появится его счастливый «хозяин», который, открыв бумажник, обязательно обнаружит, что он пуст и обвинит вас в воровстве. Не сомневайтесь и в том, что обнаружится и «очевидец», который подтвердит, что вы присвоили содержимое бумажника себе. Конечно, справиться с мошенниками возможно, но нужен ли вам лишний повод понервничать?

Наушники

Даже самые дорогие гарнитуры стоит оставить там, где вы их обнаружили. Через них вы запросто можете подхватить неприятные заболевания, в числе которых, например, фурункулез, стрептококк и другие «прелести».

СИМ-карты и телефоны

Соблазн обзавестись даром новым (ну или не очень) телефоном или СИМ-картой, найденными на улице, может быть очень велик. Однако стоит помнить о том, что средство связи и карта могут быть не просто потеряны, но специально выброшены людьми, имеющими проблемы с законом.

Ножи

Даже если вы очень неровно дышите к холодному оружию, а увиденный вами на улице нож — настоящий шедевр, который было бы неплохо иметь в своей коллекци, сразу откажитесь от мысли его поднимать и забирать себе. Откуда вы знаете, не использовал ли его кто-то до вас как оружие.
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Вещи
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