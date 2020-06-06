Во Франции начали делать антисептик из вина

На переработку пойдут сотни тонн классического французского напитка, которые остались не проданными во время пандемии.

Схема была поддержана и профинансирована ЕС , и, как сообщает The Guardian, 33 ликероводочным заводам Франции было предоставлено все необходимое для переработки двух миллионов гектолитров и превращения их в этанол для создания дезинфицирующего средства для рук. (Один гектолитр эквивалентен 100 литрам). FranceAgriMer, агентство по сельскому хозяйству страны, заявило, что в погребах французских виноделов с прошлого года скопилось около 3 миллионов гектолитров вина. По мнению чиновников, их необходимо превратить в дезинфицирующее средство для рук из-за низких продаж, чтобы освободить место для урожая этого года.

Виноделы могут подать заявки и присоединиться к схеме ЕС до 19 июня. Им будет выплачено 78 евро за гектолитр для вина АОП и 58 евро за вино без АОП. Вино АОП — это напиток, связанный с определенной областью производства. В этот реестр попадают вина с определенным сортом и количеством винограда, разрешенного в каждой бутылке.