Санитайзеры из вина: что происходит во Франции 

Ни для кого не секрет, что Франция славится не только своим парфюмом, домами мод и изысканной кухней, но и местными винами.

Вот только в связи с пандемией может случиться так, что вина у французов станет ощутимо меньше: не так давно Агентство сельского хозяйства Франции предложило превратить три миллиона гектолитров вина от местных производителей в антисептики. Зачем идти на такие меры? Выяснял "Рамблер".

Карантин и экономический кризис привели к тому, что бессчетное число бутылок с винами попросту не удалось продать, однако готовый напиток по-прежнему занимает производство.

Вместе с тем пандемия серьезно ударила по доходу владельцев винодельческих компаний: во-первых, в разы сократился экспорт, во-вторых, — тысячи ресторанов закрылись на неопределенный срок и перестали заказывать вина в свои заведения. Все это привело к тому, что нераспроданное вино разрешили переработать в спиртовые антисепитки 33 производителям вин. Необходимые средства для перегонки предоставит Евросоюз

Франция — не единственная страна, где решили прибегнуть к подобным мерам. То же самое происходит в Испании и Италии, где намерены немедленно избавиться от переизбытка вина, занимающего подвалы.