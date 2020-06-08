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Санитайзеры из вина: что происходит во Франции 

Мира Маркина 2 часа назад
Ни для кого не секрет, что Франция славится не только своим парфюмом, домами мод и изысканной кухней, но и местными винами.
Вот только в связи с пандемией может случиться так, что вина у французов станет ощутимо меньше: не так давно Агентство сельского хозяйства Франции предложило превратить три миллиона гектолитров вина от местных производителей в антисептики. Зачем идти на такие меры? Выяснял "Рамблер".
Карантин и экономический кризис привели к тому, что бессчетное число бутылок с винами попросту не удалось продать, однако готовый напиток по-прежнему занимает производство.
Вместе с тем пандемия серьезно ударила по доходу владельцев винодельческих компаний: во-первых, в разы сократился экспорт, во-вторых, — тысячи ресторанов закрылись на неопределенный срок и перестали заказывать вина в свои заведения. Все это привело к тому, что нераспроданное вино разрешили переработать в спиртовые антисепитки 33 производителям вин. Необходимые средства для перегонки предоставит Евросоюз.
Франция — не единственная страна, где решили прибегнуть к подобным мерам. То же самое происходит в Испании и Италии, где намерены немедленно избавиться от переизбытка вина, занимающего подвалы.
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Вещи , Видео , ЕС
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