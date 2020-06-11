Названа опасность использования чужой зарядки

Использование чужого или неоригинального зарядного устройства может привести к поломке смартфона и потере личных данных. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган

Коган назвал два негативных последствия использования неподходящей для смартфона зарядки — вероятность появления неполадок и утечку приватных данных. «Многие технические специалисты советуют пользоваться оригинальными зарядными устройствами, а не их дешевыми китайскими копиями, которые могут отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения», — подчеркнул специалист. По его словам, «не родные» адаптеры и кабели для телефона могут создать пожароопасную ситуацию.

Коган отметил, что некоторые адаптеры и кабели имеют шпионское ПО, которое позволяет взламывать гаджеты во время зарядки. Процесс взлома незаметен, хакер также может уничтожить следы удаленного присутствия.

Он призвал пользователей аккуратно использовать зарядные станции, расположенные в общественных местах. Злоумышленники могут незаметно для администраторов этих мест использовать зарядные устройства в своих целях. Также Коган заметил, что следует с осторожностью пользоваться бесплатным Wi-Fi.

При этом он заявил, что не стоит быть параноиком и постоянно беспокоиться об угрозе поломки девайса или слива личных данных. Например, специалист не видит ничего плохого в том, чтобы одолжить зарядку у знакомых людей, если пользователи в них уверены.