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Названа опасность использования чужой зарядки для смартфона 

Lenta.ru и ещё 9 11 часов назад
Названа опасность использования чужой зарядки
Фото: Lenta.ru
Использование чужого или неоригинального зарядного устройства может привести к поломке смартфона и потере личных данных. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Коган назвал два негативных последствия использования неподходящей для смартфона зарядки — вероятность появления неполадок и утечку приватных данных. «Многие технические специалисты советуют пользоваться оригинальными зарядными устройствами, а не их дешевыми китайскими копиями, которые могут отличаться по вольтажу, интервалу и частоте напряжения», — подчеркнул специалист. По его словам, «не родные» адаптеры и кабели для телефона могут создать пожароопасную ситуацию.
Коган отметил, что некоторые адаптеры и кабели имеют шпионское ПО, которое позволяет взламывать гаджеты во время зарядки. Процесс взлома незаметен, хакер также может уничтожить следы удаленного присутствия.
Он призвал пользователей аккуратно использовать зарядные станции, расположенные в общественных местах. Злоумышленники могут незаметно для администраторов этих мест использовать зарядные устройства в своих целях. Также Коган заметил, что следует с осторожностью пользоваться бесплатным Wi-Fi.
При этом он заявил, что не стоит быть параноиком и постоянно беспокоиться об угрозе поломки девайса или слива личных данных. Например, специалист не видит ничего плохого в том, чтобы одолжить зарядку у знакомых людей, если пользователи в них уверены.
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Вещи , Другое , Михаил Коган
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