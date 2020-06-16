Важные вещи, на которых нельзя экономить 

Пандемия COVID-19 привела к тому, что доход многих людей в одночасье сократился в несколько раз. Вдобавок к этому многие и вовсе остались без работы. В таких условиях всем нам так или иначе пришлось экономить. Однако, если отказ от одних вещей можно пережить вполне спокойно, то экономия на других может быть чревата серьезными последствиями.

На что не нужно жалеть денег и почему? Разбирался "Рамблер".

Сон

Большинству людей известно, — на сон мы тратим огромную часть своей жизни. Но при этом продолжаем экономить на матрасах, постельном белье и подушках. Вот только если вам неудобно спать, из-за чего утром вы просыпаетесь раздраженным и уставшим, а не отдохнувшим, качество вашей жизни очень скоро резко ухудшится. К тому же "неправильный" матрас способен привести к серьезным проблемам со спиной, на устранение которых понадобится гораздо больше денег, чем на обеспечение комфортного сна.

Здоровье зубов

Регулярное лечение зубов и поддержание их здоровья так или иначе стоят довольно больших денег. К тому же, если человек не посещает стоматолога регулярно, некоторые проблемы с зубами могут не тревожить его на протяжении нескольких лет. Но если вы отправитесь к медику, лишь когда сопротивляться зубной боли уже будет невозможно, скорее всего счет за его услуги будет куда выше, чем тот, который вы получили бы, обратившись к нему вовремя.

Черновая отделка и коммуникация при ремонте

Если вы купите в новую квартиру недорогой ковер или стеллаж, такая экономия вряд ли напомнит о себе в будущем. Но что касается коммуникаций и капитальной отделки, — то здесь жалеть денег не стоит. Судите сами: некачественная и дешевая труба может внезапно лопнуть и, к примеру, залить ваших соседей снизу. В таком случае вам придется и в свой квартире вновь проводить ремонт, и соседям возмещать ущерб.