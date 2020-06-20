Как люди жили без туалетной бумаги 

Многие слышали, а может даже видели людей, судорожно скупающих рулоны туалетной бумаги как самый необходимый товар во время пандемии. Если на нее возникает такой спрос, то как же люди жили до изобретения данного изделия? "Рамблер" рассказывает о гигиенических привычках наших далеких предков.

В Древнем Риме использовалось специальное устройство терсорий — деревянная палочка с прикрепленной к ней морской губкой, пропитанной уксусом или соленой водой. В литературе того времени не раз упоминается использование такого инструмента. Ученые предполагают, что его популярность связана с устройством древнеримских общественных туалетов: по желобам внутри уборных текла вода, в которую окунали терсорий.

Wikipedia

Также благодаря раскопкам руин уборных Греции и Рима удалось найти образцы пессои, служившие древним аналогом туалетной бумаги. Выглядели они как небольшие камешки или черепки в форме овала. Изображение мужчины, который подтирается камешком, присутствует на чаше для питья, которой, по оценке экспертов, 2 700 лет.

Wessex Archaeology

Во время раскопок на северо-западе КНР археологи обнаружили еще одного предка туалетной бумаги — бамбуковые палочки, обмотанные тканью. Благодаря микроскопическому анализу удалось узнать их предназначение. Теория также подтверждается историческими текстами, в которых упоминается использование палочек.

Что же касается известного нам сейчас инструмента, то исследователи считают, что конопляная бумага, которая была найдена в гробнице китайского императора У-ди (156-87 до н. э.), слишком грубая для письма, что позволяет выдвинуть версию о другом ее назначении.