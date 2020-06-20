Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как люди жили без туалетной бумаги 

Мария Сергеева 6 часов назад
Многие слышали, а может даже видели людей, судорожно скупающих рулоны туалетной бумаги как самый необходимый товар во время пандемии. Если на нее возникает такой спрос, то как же люди жили до изобретения данного изделия? "Рамблер" рассказывает о гигиенических привычках наших далеких предков.
В Древнем Риме использовалось специальное устройство терсорий — деревянная палочка с прикрепленной к ней морской губкой, пропитанной уксусом или соленой водой. В литературе того времени не раз упоминается использование такого инструмента. Ученые предполагают, что его популярность связана с устройством древнеримских общественных туалетов: по желобам внутри уборных текла вода, в которую окунали терсорий.
Wikipedia
Также благодаря раскопкам руин уборных Греции и Рима удалось найти образцы пессои, служившие древним аналогом туалетной бумаги. Выглядели они как небольшие камешки или черепки в форме овала. Изображение мужчины, который подтирается камешком, присутствует на чаше для питья, которой, по оценке экспертов, 2 700 лет.
Wessex Archaeology
Во время раскопок на северо-западе КНР археологи обнаружили еще одного предка туалетной бумаги — бамбуковые палочки, обмотанные тканью. Благодаря микроскопическому анализу удалось узнать их предназначение. Теория также подтверждается историческими текстами, в которых упоминается использование палочек.
Что же касается известного нам сейчас инструмента, то исследователи считают, что конопляная бумага, которая была найдена в гробнице китайского императора У-ди (156-87 до н. э.), слишком грубая для письма, что позволяет выдвинуть версию о другом ее назначении.
Комментарии 6
Вещи , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили, как нельзя заряжать телефон
Эксперты объяснили, как нельзя заряжать телефон
3 вещи, которые ежедневно делают богачи
3 вещи, которые ежедневно делают богачи
В послании Елизаветы II нашли предсказание краха РФ
В послании Елизаветы II нашли предсказание краха РФ
Видео
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Пилот-неумеха уронил вертолет в водоем
00:20
Пилот-неумеха уронил вертолет в водоем
Безумный мир Люди
Минобороны рассекретило бумаги о Параде Победы в 1945
01:45
Минобороны рассекретило бумаги о Параде Победы в 1945
Истории
Бульдоги-скейтеры сцепились за доску
00:40
Бульдоги-скейтеры сцепились за доску
Безумный мир
Как люди жили без туалетной бумаги
02:18
Как люди жили без туалетной бумаги
Вещи
На видео попал «жалкий» взрыв офиса связи в КНДР
00:32
На видео попал «жалкий» взрыв офиса связи в КНДР
Безумный мир
Эскимосы оценили оскорбительность мороженого
02:39
Эскимосы оценили оскорбительность мороженого
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение