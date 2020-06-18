Сколько стоит кольцо Калигулы и куда оно исчезло 

Осенью 2019 года на одном из аукционов в Лондоне было выставлено на продажу небесно-голубое сапфировое кольцо. Драгоценности, как было заявлено, более 2000 лет и принадлежала она римскому императору Калигуле. Изделие, изготовленное из цельного куска драгоценного камня, оценили в 500 000 фунтов стерлингов. Но о том, было ли в итоге продано кольцо и кто его купил, позже ничего сказано не было. Тайну кольца Калигулы раскрывает «Рамблер».

Документально проследить историю кольца можно до первой половины XVII века. В 1637-1762 гг. кольцо принадлежало графу Арунделу, а после вошло в знаменитую коллекцию «Камни Мальборо». В ней было представлено около 800 драгоценностей, собранных Джорджем Спенсером, графом Мальборо. В 1875 году коллекция поменяла владельца: Джон Уинстон Спенсер-Черчилль продал ее Дэвиду Бромилоу, чтобы выручить деньги на ремонт родового замка.

В 1899 году дочь Бромилоу продала сапфировое кольцо Калигулы на аукционе Джулиусу Гольдшмидту, после чего о драгоценности до 1971 года ничего не было известно. Затем кольцо попало к французскому коллекционеру, а уже у него было выкуплено для продажи на аукционе в Лондоне в 2019 году.

Как уже было сказано, кольцо искусно изготовлено из цельного куска сапфира, а на его лицевой стороне с удивительным мастерством высечен женский профиль. О том, чей это портрет, до сих пор специалисты не могут сойтись во мнении. Некоторые эксперты считают, что на драгоценности запечатлена последняя жена Калигулы Цезония. Но есть и те, кто считает, что на сапфире выгравирован портрет римской императрицы Фаустины. Правда, в этом случае ставится под сомнение тот факт, что драгоценность принадлежала Калигуле, поскольку император жил намного раньше.

До сих пор не известно достоверно, действительно ли кольцо являлось собственностью Калигулы, как пока никто не знает и того, было ли оно продано в прошлом году на аукционе. Полагают, что драгоценность все же купили, но покупатель просил не разглашать информацию. Где и когда теперь объявится вновь уникальный сапфировый перстень и будет ли разгадана его тайна, никому не известно.