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Эколог-эксперт развеял мифы о СВЧ-печах 

РИА Новости 20 часов назад
Эколог-эксперт развеял мифы о СВЧ-печах
Фото: РИА Новости
Вред электромагнитного излучения от СВЧ-печей преувеличен. Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.
Многие считают, что если приготовить или разогреть продукт в СВЧ-печи, он становится облученным, и его нельзя употреблять. Это совсем не так, уверен Антон Ястребцев. В интервью радио Sputnik эколог-эксперт объяснил, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона.
"Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает", — рассказал Антон Ястребцев.
Но от работающей СВЧ-печи лучше находится на некотором расстоянии, отметил эксперт.
"Сама печь во время работы действительно излучает электромагнитные волны. Чаще всего они распространяются примерно на полтора метра, иногда на три, в зависимости от модели печи. Поэтому во время работы микроволновки рядом с ней лучше не находиться — отойти метра на полтора-два. Кроме того, многое зависит от мощности печи и от продукта. Чем больше продуктов в печи в момент его разогрева или готовки, тем лучше, тем больше энергии поглощается самим продуктом", — рассказал Антон Ястребцев.
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Вещи , ИА Sputnik
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