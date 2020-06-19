Эколог-эксперт развеял мифы о СВЧ-печах 

Вред электромагнитного излучения от СВЧ-печей преувеличен. Что на самом деле происходит с едой в микроволновке, рассказал в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.

Многие считают, что если приготовить или разогреть продукт в СВЧ-печи, он становится облученным, и его нельзя употреблять. Это совсем не так, уверен Антон Ястребцев. В интервью радио Sputnik эколог-эксперт объяснил, как действует на продукты излучение дециметрового диапазона.

"Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает", — рассказал Антон Ястребцев.

Но от работающей СВЧ-печи лучше находится на некотором расстоянии, отметил эксперт.