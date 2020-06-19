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Эксперт развеял популярный миф о микроволновке 

Диана Товсепова 18 часов назад
Эксперт развеял главный миф о микроволновке
Фото: depositphotos.com
Очень часто мы слышим о серьезном вреде электромагнитного излучения. Однако вред от них слишком преувеличен, считает директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.
По его мнению, то, что продукт после подогревания в микроволновой печи становится облученным и непригодным к употреблению, никак не является правдой.
"Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает", — объяснил эксперт.
При этом он отметил, что все же следует немного отойти от СВЧ-печи, пока она работает.
"Сама печь во время работы действительно излучает электромагнитные волны. Чаще всего они распространяются примерно на полтора метра, иногда на три, в зависимости от модели печи. Поэтому во время работы микроволновки рядом с ней лучше не находиться — отойти метра на полтора-два. Кроме того, многое зависит от мощности печи и от продукта. Чем больше продуктов в печи в момент его разогрева или готовки, тем лучше, тем больше энергии поглощается самим продуктом", — пояснил специалист.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты нельзя греть в микроволновке.
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