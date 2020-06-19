Эксперт развеял главный миф о микроволновке

Очень часто мы слышим о серьезном вреде электромагнитного излучения. Однако вред от них слишком преувеличен, считает директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев.

По его мнению, то, что продукт после подогревания в микроволновой печи становится облученным и непригодным к употреблению, никак не является правдой.

"Дело в том, что электромагнитное излучение высокой частоты (2 450 МГц), которое излучает микроволновая печь, относится к неионизирующему излучению, то есть никаких следов в продукте не остается. Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает", — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что все же следует немного отойти от СВЧ-печи, пока она работает.