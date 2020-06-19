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Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон 

РИА Новости 17 часов назад
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Фото: © Fotolia / ratmaner
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Если вы хотите, чтобы телефон прослужил долго, стоит избегать зарядки гаджета в машине от прикуривателя, особенно если провода некачественные — из-за скачков давления телефон может получить слишком много энергии и сломаться, рассказал агентству "Прайм" старший инженер компании IVEStore Андрей Зеленый.
"Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится",
— предупреждает эксперт.
Кроме того, нельзя заряжать телефон на солнце, так как в это время гаджет получает дополнительный нагрев аккумулятора, что может вывести его из строя.
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Вещи , Андрей Зеленый , РИА Новости
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