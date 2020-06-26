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Найден фашистский тайник с серебром 

Победа РФ и ещё 1 17 часов назад
Найден фашистский тайник с серебром
Фото: Depositphotos
Во время археологической экспедиции на территории польского Королевского замка Новы-Сонч обнаружен сундук с серебром времен Второй мировой войны.
«Это иудаика (еврейское церемониальное искусство — прим. Ред.) конца XIX-начала XX века. Скорей всего, немцы забрали эти предметы у городских жителей, а потом просто не смогли унести»,
— сказал археолог Бартломей Урбански.
Всего было найдено 103 серебряных предмета, среди которых вещи домашнего обихода — кубки, вазы, посуда и столовые приборы. Скорее всего, они были сделаны в Австрии или Польше.
В 1941 году еврейское население города согнали в гетто, в котором находилось около 20 тысяч польских евреев. Тогда Королевский замок служил казармой для немецких солдат, передает издание Популярная механика.
Отмечается, что после изучения найденные предметы передадут в местный музей.
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