Найден фашистский тайник с серебром 

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Во время археологической экспедиции на территории польского Королевского замка Новы-Сонч обнаружен сундук с серебром времен Второй мировой войны.

«Это иудаика (еврейское церемониальное искусство — прим. Ред.) конца XIX-начала XX века. Скорей всего, немцы забрали эти предметы у городских жителей, а потом просто не смогли унести»,

— сказал археолог Бартломей Урбански.

Всего было найдено 103 серебряных предмета, среди которых вещи домашнего обихода — кубки, вазы, посуда и столовые приборы. Скорее всего, они были сделаны в Австрии или Польше.

В 1941 году еврейское население города согнали в гетто, в котором находилось около 20 тысяч польских евреев. Тогда Королевский замок служил казармой для немецких солдат, передает издание Популярная механика.

Отмечается, что после изучения найденные предметы передадут в местный музей.