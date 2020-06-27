Чем опасна неприкрытая камера на ноутбуке

Считающие себя прогрессивными люди нередко смеются на теми, кто заклеивает камеру на ноутбуке. Но так ли уж не правы эти мнительные товарищи. "Рамблер" выяснил, для чего они это делают.

Современные хакеры настолько продвинулись в своем мастерстве, что сегодня взломать ноутбук любого человека и получиться доступ к его камере не составит труда. На некоторых ресурсах даже публикуется код такой программы в открытом доступе.

Что может узнать мошенник благодаря такой программе? На самом деле все, что с вами происходит. Известны случаи, когда злоумышленники воровали интимные изображения своих жертв, а потом шантажировали или сразу продавали. Информация о вашей личной жизни может понадобится и продавцам различных товаров и услуг, чтобы предложить вам соответствующую рекламу и стимулировать вас совершить покупку.

Что делать? Конечно, заклеить камеру, причем и на телефоне, и на ноутбуке. Если вам не нравится, как выглядит изолента, а бумажная наклейка кажется не очень надежной, приобретите специальную шторку для гаджета и открывайте камеру тогда, когда она нужна именно вам, а не мошенникам.