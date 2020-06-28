Как узнать, что ваш телефон на прослушке 

В современном мире нет ни одного человека, который бы не использовал телефон. Только старшее поколение уже не пользуется смартфонами, а весь остальной мир постоянно на связи. "Рамблер" рассказывает о том, по каким признакам понять, что ваш телефон прослушивают.

Быстро разряжается

Некоторые телефоны быстро разряжаются из-за того, что у них уже износился аккумулятор или сломана зарядка. Однако, то, что ваш телефон быстро разряжается, также говорит о том, что на смартфоне есть приложение для прослушки телефона. Некоторые из них записывают телефонные разговоры и действия на экране. Это приложение не обязательно может быть установлено на экране телефона. Чаще всего его прячут в других папках, чтобы человек не смог его удалить.

Помехи во время разговора

Иногда помехи действительно случаются, когда человек находится далеко от окна или едет в метро. Однако, если вы стоите на улице и у вас хорошая связь, просто так помехи не должны появляться. Если шумы и щелчки все-таки есть, то значит, что ваш звонок действительно прослушивают. Удостоверьтесь в этом и перейдите на другие каналы коммуникации, например, звонки через мессенджеры.

Долгое включение и выключение

Когда в телефоне есть неполадки, его можно перезагрузить, чтобы система вновь работала правильно. Однако, если вы заметили, что включение или выключение телефона занимает больше времени, чем раньше, значит, за вами следят. Также об этом говорят различные помехи, например, мигания подсветки.