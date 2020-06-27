Изобретения, перевернувшие мир 

Сегодня мы не мыслим свою жизнь без комфорта и всевозможных благ цивилизации. За электричество в доме, транспорт, отопление, телефонную связь и многое другое стоит отдать дань изобретателям, научным сотрудникам и представителям инженерных специальностей. Их профессиональный праздник отмечается ежегодно в России и Беларуси в последнюю субботу июня и официально носит название «День изобретателя и рационализатора». В этом году он отмечается 27 июня. В честь праздника «МИР 24» сделал подборку изобретений, которые по-настоящему изменили мир.

Колесо

Да-да, казалось бы, такой простой предмет, как колесо, не заслуживает особого внимания. Однако оно по праву заслуживает звание величайшего достижения в области механики. Точное время создания колеса неизвестно, однако, согласно археологическим исследованиям, первые его прототипы были найдены в Румынии в 5 тысячелетии до н. э.

Мир24

Примечательно, что спицы колеса оставались деревянными вплоть до XIX века, пока изобретатель Фердинанд Бауэр не запатентовал первые спицы, изготовленные из металла. Он просто взял длинную проволоку, продел ее много раз через обод колеса и закрепил на обоих концах ступицы.

Благодаря колесу люди стали перевозить грузы быстрее и эффективнее, были созданы специальные водяные колеса мельницы. Этому изобретению не уделялось бы такого большого внимания, если бы оно впоследствии не послужило основной для многих других устройств. Колесо стало прообразом многих технических деталей современности — например, шестеренки.

Книгопечатание

Изначально книгопечатание было изобретено в Китае. Первым точно датированным печатным текстом является ксилографическая копия буддийской Алмазной сутры, которая была издана в 868 году. Штучная печать также использовалась и в Древнем Египте. Однако все это не получило широкого распространения — изображения были большими, сложными и непонятными.

Мир24

Массовое производство печатной продукции началось в конце первой четверти XV века, а в 1445 году Иоганном Гутенбергом был создан печатный станок. Изобретатель объединил идею блок-печати с винтовым прессом, а также разработал металлические печатные блоки. Они были более долговечны, чем ручная резьба букв по дереву. На таком станке можно было изготовить 100 оттисков одного листа за час. Благодаря этому стало возможно передавать знания большому количеству людей. А первыми печатными книгами стали Библия и Псалтырь, изданные на латинском языке.

Электрическая лампочка

Над идеей создания лампочки работал не один ученый — свой вклад в ее изобретение внесли Василий Петров , Гемфри Дэви, Жан Фуко, Павел Яблочков, Томас Эдисон , Александр Лодыгин, Джозеф Суон. В XIX веке получили распространение два типа электрических ламп: лампы накаливания и дуговые. Как действует дуговая лампа? Берутся две проволоки и подключаются к достаточно сильному источнику тока, соединяются, а затем раздвигаются на расстояние нескольких миллиметров, после чего между концами проводников образуется нечто вроде пламени с ярким светом. Чуть позже Александр Лодыгин запатентовал «нитевую лампу». В качестве нити накала использовался угольный стержень, помещенный в сосуд с вакуумом, а в 1890 году Лодыгин заменил угольную нить проволокой из тугоплавкого вольфрама, имевшей температуру накала 3385 градусов.

Мир24

Томас Эдисон же проводил всевозможные опыты с металлами и в итоге создал нить из обугленных бамбуковых волокон. Лампочки Эдисона были примечательны тем, что имели продолжительный срок службы и были пригодны для массового производства. Кроме того, его заслуга была и в создании других элементов электрического освещения: патрона, цоколя, выключателя, предохранителя. Создание электрической лампочки привело к перевороту в области энергетики и развитию промышленности.

Телефон

Согласитесь, телефон значительно облегчил нам жизнь. Теперь не нужно ждать несколько недель писем или пытаться уложиться в «телеграфный стиль». Как и в случае с большинством других изобретений, Александр Белл был не единственным, кто приложил руку к созданию телефона. Изначально в 1860 году естествоиспытатель Антонио Меуччи опубликовал статью в итальянской газете Нью-Йорка, где он рассказал о своем изобретении, способном передавать звуки по электрическим проводам. Однако из-за финансовых проблем запатентовать он его не смог.

Мир24

В 1876 году Александр Белл подал заявку на патент, который он впоследствии и получил. В этом телефоне не было звонка, его создал чуть позже Томас Уотсон . В 1878 году Томас Эдисон усовершенствовал устройство, заменив угольный порошок в микрофоне угольным стержнем. Теперь связь сделалась четкой и громкой, и телефоны стали доступны для общественного пользования.

А вот первый мобильный телефон был создан в 1983 году. Это была трубка огромного размера, весившая почти 800 грамм. Аккумулятор держал заряд 35 минут, но для зарядки требовалось больше 10 часов.

Кино

История кино началась в XIX веке. Признанными изобретателями являются братья Люмьеры. Именно они создали аппаратуру, позволяющую снимать и демонстрировать фильмы на большом экране.

Мир24

Первый киносеанс состоялся в декабре 1895 года в Париже на бульваре Капуцинок. В своих сеансах Люмьеры демонстрировали несколько коротких роликов длительностью всего 50 секунд. Первым из них был «Выход рабочих с фабрики». Но самым популярным стал фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Поезд на экране как будто надвигался на зал, что выглядело очень реалистично и производило сильное впечатление на зрителей. По свидетельствам, публика не была готова к такому, и фильм вызвал у людей сильнейшую панику.