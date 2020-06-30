В НАСА создали ожерелье против коронавируса 

Специалисты НАСА представили антикоронавирусное ожерелье, которое может оказаться полезным в борьбе с распространением инфекции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Принцип работы ожерелья заключается в том, что оно начинает вибрировать каждый раз, когда его владелец хочет прикоснуться к своему лицу. Полезный гаджет специалисты планируют печатать на 3D-принтере.

В прибор встроен инфракрасный датчик, который поможет отследить момент, когда рука человека начала приближаться к его лицу. Датчик фиксирует движение вблизи лица и включает сигнал.

Разработчики отмечают, что ожерелье не заменит маску и другие средства индивидуальной защиты. Тем не менее с его помощью можно избавиться от привычки трогать лицо, что также может привести к заражению коронавирусом.