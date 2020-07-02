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Раскрыта цена самого дорогого проданного по интернету бриллианта 

Lenta.ru 14 часов назад
Названа цена самого дорогого проданного онлайн камня
Фото: Lenta.ru
Британский аукционный дом Christie's продал по интернету бриллиант стоимостью свыше двух миллионов долларов. Подробности сделки раскрыл Business Insider.
Драгоценный камень изумрудной огранки и весом 28,86 карата ушел с молотка во вторник, 30 июня, в последний день онлайн-торгов Christie's Jewels Online.
В соответствии с Международной шкалой, цвет бриллианта оценивается как D — это делает его одним из самых прозрачных бриллиантов в мире. Отмечается, что в данную классификацию попадает менее двух процентов всех камней.
Точная цена лота составила 2 115 000 долларов (около 150 миллионов рублей), он стал самым дорогим проданным в сети камнем в истории. Кто стал новым владельцем драгоценности не уточняется.
В апреле специалист аукционного дома Sotheby's Катарина Бекет назвала суммы, потраченные миллионерами на бриллианты во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Месяцем ранее Sotheby's провел несколько онлайн-торгов, где были проданы 92 процента лотов, 61 процент из которых при продаже превысил свою первоначальную цену. Например, кольцо с алмазом 1930 года продали за 199 тысяч долларов (почти 15 миллионов рублей).
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