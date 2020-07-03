Эксперты рассказали, как использовать ноутбук в жару

Роскачество рассказало, как правильно эксплуатировать ноутбук в жаркую погоду. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В жаркую погоду перегреву подвергаются не только неисправные ноутбуки, но и корректно работающие", — говорится в материалах организации.

Уточняется, что при температуре +20°C ноутбук нагревается до 40 градусов, а при +30°C до — 50.

При этом специалисты уверяют, что сгореть от сильной жары устройству не удастся, однако может взорваться неисправный аккумулятор.

Сигналы того, что ноутбук плохо переносит жару — постоянный шум из корпуса, ощутимо высокое нагревание, зависание и долгий отклик на команды. Также может медленное заряжаться батарея и быстро разряжаться, и отсутствовать шум вентилятора при нагреве. Последняя стадия перегрева — внезапное экстренное выключение.

В Роскачестве рекомендуют не запускать в жаркую погоду ресурсоемкие процессы, в процессе зарядки выключать ноутбук, а не переводить в "спящий режим". Кроме того, не стоит оставлять устройство долго работающим на кровати или на плотном одеяле.