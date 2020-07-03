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Роскачество рассказало, как использовать ноутбук в жару 

Газета.Ru и ещё 9 13 часов назад
Эксперты рассказали, как использовать ноутбук в жару
Фото: газета.ru
Роскачество рассказало, как правильно эксплуатировать ноутбук в жаркую погоду. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В жаркую погоду перегреву подвергаются не только неисправные ноутбуки, но и корректно работающие", — говорится в материалах организации.
Уточняется, что при температуре +20°C ноутбук нагревается до 40 градусов, а при +30°C до — 50.
При этом специалисты уверяют, что сгореть от сильной жары устройству не удастся, однако может взорваться неисправный аккумулятор.
Сигналы того, что ноутбук плохо переносит жару — постоянный шум из корпуса, ощутимо высокое нагревание, зависание и долгий отклик на команды. Также может медленное заряжаться батарея и быстро разряжаться, и отсутствовать шум вентилятора при нагреве. Последняя стадия перегрева — внезапное экстренное выключение.
В Роскачестве рекомендуют не запускать в жаркую погоду ресурсоемкие процессы, в процессе зарядки выключать ноутбук, а не переводить в "спящий режим". Кроме того, не стоит оставлять устройство долго работающим на кровати или на плотном одеяле.
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