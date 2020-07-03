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Британец нашел секретные документы водителя Черчилля 

Lenta.ru 6 часов назад
Найдены секретные документы водителя Черчилля
Фото: Lenta.ru
Житель Великобритании разбирал шкафы и случайно нашел документы личного шофера бывшего премьер-министра страны Уинстона Черчилля. Об этом сообщает издание The Sun.
Пожелавший остаться неизвестным британец решил разобрать свой кабинет, пока находился в отпуске. Во время уборки он обратил внимание на коробку из-под пазлов. Так как мужчина увлекался этой игрой, он решил посмотреть, что лежит внутри.
В коробке лежали несколько секретных телеграмм и инструкций, отправленных с Даунинг-стрит 10, резиденции премьер-министра, и из полицейского управления. В них говорилось, где и когда надо ждать Черчилля. Также британец обнаружил фотокарточку владельца архива — Реджинальда Паркера (Reginald Parker). Он работал шофером у пяти премьер-министров Великобритании с 1925 года по 1949 год.
Британец вспомнил, что документы оказались у него после того, как в конце 1990-х годов помогал с уборкой чердака свекрови после смерти ее возлюбленного по фамилии Паркер. Тогда он обнаружил документы в старом чемодане. Свекровь попросила их выбросить, но мужчина решил их сохранить, однако скоро позабыл о них.
Мужчина отнес находку в аукционный дом Hansons. Ее оценили в несколько сотен фунтов стерлингов. Британец надеется, что в итоге документы выставят в музее.
Ранее сообщалось, что в Великобритании работник свалки Дэвид Роуз (David Rose) обнаружил среди мусора вещи, принадлежавшие бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Ему удалось найти цилиндр, портсигар и сигару политика. Помимо этого, мужчина обнаружил стопку примерно из 200 писем, которые повариха Черчилля писала сыну.
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Вещи , Уинстон Черчилль
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