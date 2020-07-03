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Британец нашел секретные документы водителя Черчилля в шкафу 

Елизавета Назарова 6 часов назад
Британец нашел секретные документы водителя Черчилля
Фото: Wikipedia.org
Мужчина из Великобритании разбирал шкаф и нашел в нем секретные документы водителя Уинстона Черчилля. Об этом сообщает The Sun.
Британец разбирал свой кабинет, пока находится в отпуске. В одном из шкафов он нашел коробку с пазлами. Открыв ее, он обнаружил документы, среди которых были телеграммы и инструкции, которые давали водителю Черчилля, чтобы тот знал, где забирать премьер-министра. Также в коробке он нашел фотографию Реджинальда Паркера. Он работал шофером у пяти премьер-министров Великобритании с 1925 по 1949 годы.
Мужчина вспомнил, что в конце 90-х он помогал своей свекрови разбирать чердак после смерти ее возлюбленного, у которого была фамилия Паркер. Женщина попросила выбросить документы, но британец решил их оставить, а потом забыл. Сейчас документы находятся в аукционном доме Hansons, их оценили в несколько сотен фунтов. Мужчина, нашедший их, надеется, что после они попадут в музей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что женщина не смогла купить товар и разбогатела.
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Вещи , Уинстон Черчилль
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