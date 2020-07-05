Какие находки Сибири шокировали археологов 

Сибирь велика и богата историческими и археологическими загадками, о многих из которых мы даже и не подозреваем. Многие находки свидетельствуют о некогда живших здесь людях, геном и технические достижения которых шокируют исследователей.

Девочка из Денисовой пещеры

Самой значительной находкой для науки можно считать находку денисовского человека (Homo altaiensis), останки которого, зуб и фалангу пальца, археологи нашли при раскопках в Денисовой пещере на Алтае в 2008 году. В 2010 году ученые провели генетический анализ ДНК и выяснили, что денисовский человек — это маленькая черноволосая, смуглая девочка, которая жила 45 тыс. лет назад. Оказалось, ее митохондриальное ДНК отличается от ДНК современного человека по 385 нуклеотидам, в то время как неандертальцы отличаются всего на 202 нуклеотида. О разумности человека говорили находки в пещере — хлоритолитовый браслет, месторождение которого находилось в 200 км от пещеры, костяные иглы, бусины из скорлупы, подвески из ракушек и ожерелья из зубов животных. Биолог Галина Муравник в статье «Реконструкция происхождения человека в свете новых антропологических находок» указывает, что после обнаружения денисовского человека в рядах ученых развернулся спор — является ли этот человек продуктом скрещивания видов доисторических людей или это отдельная ветвь эволюции?

Разгадка генома Гейдельбергского человека (Испания), который жил 400 тыс. лет назад, поставила ученых в тупик. Оказалось, что его геном схож с геномом денисовского человека больше, чем с геномом неандертальца. Палеогенетики не знают, как это объяснить, и сейчас исследования продолжаются.

Черепа «инопланетян»

Много шума наделала находка археолога Игоря Скандакова, который с 1990-х в урочище Мурлы нашел 8 могил, в которых находились останки людей с вытянутыми черепами. Уфологи взволновались, писали, что наконец-то нашли сверхрасу людей, что Омск в далеком прошлом посещали инопланетяне, обвиняли сотрудников Омского музея просвещения в сокрытии «улик».

Директор музея Игорь Скандаков в интервью рассказал, что в музее хранятся черепа знатных женщин-гуннов, чьи головы были специально деформированы дощечками в детстве. Все они жили в V веке, имели прекрасные зубы, умерли в возрасте 50 лет и были похоронены с почестями. Возможно, они были шаманками, а быть может, просто знатными особами или даже воинами. Подобные деформированные черепа были найдены только в Америке — в Перу и в Мексике.

Янская стоянка

Не менее поразительной находкой стала стоянка древнего человека на реке Яне, которую археологи нашли в 2001 году. Здесь были найдены зубы детей, останки мамонта, шерстистого носорога, зайца, огромное количество костяных крашеных бус, поделки из бивней — об этом говорится в статье «Искусство верхнего палеолита арктической Сибири» авторов В. Питулько, Е. Ю. Павловой и В. В. Ивановой.

Возраст стоянки — от 28,5 до 32,5 тыс. лет, что привело ученых в замешательство. Ранее считалось, что в это время долина Яны была покрыта льдами. Ученые предполагали, что люди достигли этих широт только около 14 тыс. лет назад.

Самое интересное ждало ученых при расшифровке генома янских людей. Как оказалось, они жили около 31 тыс. лет назад и были северо-восточными сибиряками, которые за 7 тыс. лет до этого отошли от западных евразийцев. Расшифровка генома костей, найденных на стоянке, показала, что одни из них совпадают с геномом вымершего японского волка, который мог бы жить в Японии в XIV веке.

Салбыкский курган

Салбыкский круган, раскопанный в Хакасии советскими археологами в 1954—1957 гг., по значимости равен Стоунхенджу, а по монументальности сравним с египетскими пирамидами. Курган был сложен из дерна, его высота достигала 30 м, а длина одной стороны равна 70 м. Возраст этого огромного сооружения определяют в 3,5 тыс. лет. Историки считают, что пирамиду стали строить еще при жизни того, кого в ней был похоронен.

В кургане были найдены могилы 7 человек тагарской культуры, один из которых и был владельцем кургана — им оказался старик семидесяти лет, тело которого было тщательно мумифицировано. Остальных людей захоронили позже. Среди них были знатные воины, родственники и рабы. Погребальная камера кургана была вдвинута от центра на запад, а в центре оставались помещения, из которых древние астрономы вели наблюдения за звездами.

Самой большой загадкой для современных ученых остается вопрос — как древние люди могли притащить в степь огромные плиты из песчаника, из которых построена ограда кургана. Вес этих плит достигает 30 т, а ближайшие каменоломни находятся в 70 км на Енисее — об этой загадке пишет директор музея «Древние курганы Салбыкской степи» В. Г. Боргояков.

Захоронение волка в Иркутске

Это еще одна загадка, которая связывает Азию с Европой, ведь подобные захоронения были найдены только в Скейтхольме (Швеция) и в Нижней Австрии на стоянке Лангманнерсдорф. Могильник, названый археологами Локомотив-8, был найден прямо в Иркутске на склоне горы в том месте, где Иркут впадает в Ангару. В могиле было обнаружено захоронение матерого волка, который лапами обнимал человеческий череп. Скелет волка, чей подвид уже вымер, имел возраст 7—8 тыс. лет, а человек, которого он охранял, жил, возможно, несколько раньше — возраст черепа составляет от 8690 до 7840 лет. Очевидно, животное было принесено в жертву бескровно и похоронено вместе с черепом либо как его охранник, либо как проводник в иной мир.

Главной загадкой для археологов стал человеческий череп: после реконструкции стало понятно, что его владелец имел ярко выраженные монголоидные черты, однако не был похож на обитателей Прибайкалья, а оказался пришельцем — имел вытянутое лицо, широкое в верхней части и очень большие глаза. Откуда он пришел и почему над Иркутом похоронена только его голова? На эти загадки ученым еще только предстоит ответить.