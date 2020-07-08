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Найдено письмо нацистских рабов времен Второй мировой войны 

Lenta.ru 1 час назад
Найдено письмо нацистских рабов времен Второй мировой
Фото: Ed Wight
В Польше во время ремонтных работ на старом железнодорожном вокзале в городе Нове-Скальмежице было найдено спрятанное письмо времен Второй мировой войны, написанное местными жителями, попавшими в рабство к нацистам. Об этом сообщает Daily Mail.
В послании, которое написали на листе и сложили в бутылку, сказано:
«Кто найдет этот листок бумаги, тот вспомнит войну Гитлера против человечества, когда тевтонцы (так в те годы называли немецких солдат — прим. «Ленты.ру») изгоняли людей».
Авторы письма указали, что они оба из Калиша, города в Польше. Одного из них звали Ян Каралевский, он был 1902 года рождения, и Владислав Собанский 1900 года рождения.
Сообщается, что сейчас власти города Нове-Скальмежице, где была найдена записка, разыскивают семьи мужчин.
После вторжения нацистской Германии в Польшу в 1939 году рабский труд приобрел большие масштабы. Немцам не хватало рук, и они восполняли это за счет привлечения людей из Восточной Европы к принудительным работам. По разным данным, за годы войны от 8 до 13 миллионов человек были вынуждены работать в ужасных условиях, умирая от жестокого обращения, сильного недоедания и пыток. В городе Нове-Скалмежице располагался один из таких лагерей.
Ранее в июне подростки из английского города Блэкпул решили разобрать сарай покойного дедушки и обнаружили бомбу и другие боеприпасы времен Второй мировой войны. Они сразу сообщили о находке в местную полицию.
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