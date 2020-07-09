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Дорогие покупки, которые помогут вам сильно сэкономить 

Мира Маркина 9 июля 2020
Дорогие покупки, которые помогут вам сэкономить
Фото: depositphotos.com
Многие люди привыкли экономить средства, отказывая себе в дорогих покупках. Однако это не самый эффективный способ накопить сбережения, ведь порой, приобретя один раз дорогую вещь, в долгосрочной перспективе вы экономите крупную сумму. Подробнее о таких вещах — в материале "Рамблера".

Качественная обувь

Дешевая обувь быстро изнашивается, из-за чего ее приходится менять каждый сезон. А вот более дорогие модели способны прослужить не один год. Из плюсов: вам еще долго не придется тратить время и средства на покупку новой обуви. Кроме того, не забывайте, что люди нередко оценивают друг друга, ориентируясь именно на этот предмет гардероба, — постарайтесь не ударить в грязь лицом.

Индукционная плита

Такая плита подчас стоит в разы дороже электрической или газовой, из-за чего многие люди убеждены, что переплачивать не стоит. Однако 84% тепла при использовании индукционной плиты тратится на нагрев дня посуды, а не воздуха, а это значит, что энергия расходуется куда более продуктивно.

Морозилка

Пытаясь сэкономить, некоторые люди отказываются от морозилки, считая, что смогут обойтись без нее. Однако, если вы обзаведетесь морозильной камерой, то сможете покупать продукты впрок, не беспокоясь о том, что они испортятся, Кроме того, вы можете хранить в морозилке различные полуфабрикаты, которые не единожды спасут вас от голода после тяжелого трудового дня.
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