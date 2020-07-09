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Уберите эти вещи из кошелька, чтобы избежать проблем 

Мира Маркина 9 июля 2020
Уберите эти вещи из кошелька, чтобы избежать проблем
Фото: depositphotos.com
Хранить в кошельке только лишь деньги — скучно. В этом убеждены люди, которые кладут в бумажник все, что попадается под руку. Вот только порой такая безответственность может быть чревата серьезными проблемами. Какие вещи не стоит хранить в кошельке и почему, — расскажет "Рамблер".

Проездной

Если карманник украдет ваш кошелек, вы потеряете не только деньги, хранившиеся в нем, но и возможность беспрепятственно добраться домой. Держать проездной подальше от кошелька особенно необходимо тем, кто пополняет транспортную карту на долгий срок.

Презерватив

Наверняка вы не раз видели в фильмах, как мальчики-подростки достают средство контрацепции из кошелька. Однако следовать их примеру не стоит.
Презервативы следует хранить в сухом и прохладном месте. Кроме того, их нельзя подвергать трению. В противном случае на латексе появятся микротрещины, из-за которых во время полового акта презерватив может порваться. Едва ли вам нужны такие сюрпризы.

Кассовые чеки

Они навряд ли хоть как-то помогут злоумышленникам, которые украли ваш кошелек. Опасность кассовых чеков в другом, — они могут навредить здоровью. Да-да, ведь в порошке, который используют для печати на термобумаге содержится бисфенол А — токсичное вещество, от контактов с которым лучше держать подальше. Оно негативным образом влияет на репродуктивную систему, провоцирует рак, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
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