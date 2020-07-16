Что делать, если потерялся крестик 

Нательный крест имеет огромное значение для каждого православного христианина. А потому потеря его может серьезно напугать человека. Однако на самом деле ничего страшного в этом нет. Крестик может легко потеряться, если, скажем, перетрется веревочка или само колечко, на котором он висит. Хорошо, конечно, если вы его найдете, однако если нет — не расстраивайтесь, а вместо него просто купите новый.

Спросите в церковной лавке, освящен ли он — и почти наверняка получите положительный ответ. Тогда его сразу же можно надевать, причем цепочку или веревочку можно выбрать абсолютно любую; по словам батюшки, ее даже не требуется освящать. Если вы купите не освященный крестик, нужно просто пойти в церковь и попросить его освятить.