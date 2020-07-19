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Пластик, золото и другие привычные вещи, которых мы вскоре лишимся 

Мира Маркина 11 часов назад
Пластик и другие вещи, которых мы вскоре лишимся
Фото: depositphotos.com
Мир меняется с бешеной скоростью, и вот уже изобретения писателей-фантастов, которые невозможно было представить еще полвека назад, прочно вошли в наш обиход.
А вот некоторые вещи постепенно отходят на второй план. Некоторые — потому, что больше нам не нужны. Другие же из-за дефицита. "Рамблер" выбрал несколько привычных для нас вещей, которых вскоре уйдут из нашей жизни.

Почтовые отделения

В лучшем случае поход на почту оборачивается огромной тратой времени. В худшем — скандалом с работником почты. К счастью, по мнению ученых, в скором времени почтовых отделений попросту не останется. Мы почти перестали отправлять друг другу бумажные письма, а посылки гораздо эффективнее доставляют курьерские службы. Неудивительно, что во многих странах почтовых отделений с каждым годом становится все меньше.

Золото

Если верить оценкам Геологической службы США, на данный момент в земле находится около 50 тысяч тонн золота. Вот только каждый год добывается до трех тысяч тонн, Это значит, что уже через 17 лет золота в мире может попросту не остаться.

Пластик

Вред пластика для окружающей среды обсуждается так часто, что, кажется, будто об этой проблеме знают даже те, кто ни коим образом не связан с экологией. К счастью для планеты, постепенно люди начали отказываться от пластиковых вещей: появились мусорные пакеты из кукурузного крахмала и даже вода в биоразлагаемых бутылках. Многие заведения общепита отказываются от пластиковых трубочек, а люди все чаще отправляются за покупками с тканевыми сумками.
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Вещи , Почта России
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