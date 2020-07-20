Какие тайны скрывают символы на долларовой купюре 

Американский доллар по сей день хранит свои загадки. В самом значке доллара видят обозначение испанских пиастров, Геркулесовы столбы и ветхозаветного змия.

Геркулесовы столбы

Существует много версий возникновения знака доллара, но наиболее распространенная говорит, что символ этот использовал в своих бухгалтерских книгах торговец оружием Оливер Полок. Для собственных расчетов Оливер взял за основу знак испанской монеты — пиастр или испанский талер, который тогда был в ходу на американском рынке.

На ней изображен герб испанской монархии. Составной его частью являются Геркулесовы столбы, овитые лентой.

Когда-то они были краем человеческой ойкумены, средиземноморского мира, и по легенде были поставлены Гераклом на Гибралтарской скале и скале Абила. Так, во время своего десятого подвига — Похищение коров Гераклиона, Геракл отметил самую крайнюю точку своего маршрута. Географически — это вход в Гибралтарский пролив, за которым начинался океан, область недоступная и неизведанная для человека древнего мира и раннего средневековья.

Так и для испанцев эти две перевитые колоны символизировали край земли, а надпись на ленте гласила: «nec plus ultra», «дальше некуда». Что же касается буквы «S», то она обозначала волны, разбивающиеся о колонны-скалы. В британских колониях пиастры так и звали — «Доллары со Столбами». Очевидно, Оливер в своих бухгалтерских отчетах сокращал знак Ps одним S с двумя линиями.

Искушение змием

Есть и другие версии происхождения символа доллара. Исследователь Дэвид Овасон утверждает, что доллар когда-то родился из немецкого талера (thaler или daler) — крупной серебряной монеты, ходившей в XVI-XIX веках. В Великобритании несколько позже название монеты приобрело более английское звучание — «доллар». В Англии XVII-XVIII веков долларами назывались любые похожие на талер серебряные монеты, упоминания о них можно встретить даже у Шекспира:

Король Норвежский, мира запросил, Но прежде, чем предать земле убитых, Ему пришлось на острове Сент-Кольм Нам десять тысяч долларов вручить…

На одной стороне немецкого талера изображался распятый Христос, а на другой змий, оплетающий крест. Отсюда, по мнению Овасона, и пошел символ доллара $, который служит напоминанием всему человечеству, что духовное исцеление началось с Бога, а не денег.

Альфа и Омега

Джорджа Вашингтона изобразили на долларовой купюре не случайно. Он остался в истории как расчетливый и экономный хозяин, который вел свой собственный бухгалтерский учет, считая, что так проще следить за каждой копейкой. Прославляя его экономическую грамотность, его поместили на однодолларовой купюре. Но на этом история с Вашингтоном на долларе не заканчивается. Отдельного внимания заслуживает и рамка, которая обрамляет его портрет.

По словам Овасона, это символ Омеги, буквы греческого алфавита, который обозначает «конец всему».

Здесь, по мнению исследователя, символически выражена вера Вашингтона, который был религиозным христианином. В книге откровений Иоанна Богослова не раз встречается выражение Альфа и Омега — конец и начало всему: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний». Не потерялась в долларе и буква Альфа или «А», которая встречается на купюре, как и многое другое, ровно тринадцать раз.

Счастливое число тринадцать

Страх перед чертовой дюжиной уже давно укоренился в сознании людей, в некоторых отелях даже намеренно не делают тринадцатый номер, «несчастливое число». Тем не менее, создатели доллара ему определенно симпатизировали, хотя бы по тому, что Штаты когда-то образовались из бывших тринадцати колоний. На первом флаге независимой Америки было тринадцать полос и звезд.

На однодолларовой купюре тринадцать букв «альфа», тринадцать стрел в лапе у орла, символизирующих военную силу Конгресса, тринадцать ступеней пирамиды, тринадцать звезд, обозначающих колонии, которые своим единством добились свободы.

Тринадцать букв и в латинской надписи на ленте, которую держит орел: «E Pluribus Unum» («Из многих — единое»). Кстати, оригинальная надпись на латыни звучит как Ex Pluribus Unum. Букву X убрали намеренно, чтобы сохранить ключевое число доллара — тринадцать.

Пирамида

Пожалуй, самый загадочный символ доллара — это незавершенная пирамида, которую венчает «всевидящее божественное око», узнаваемый масонский знак. Согласно официальной версии символ пирамиды обозначает «силу и процветание» и символизирует ново созданные Соединенные Штаты, отсюда и тринадцать ступеней по числу колоний.

Незавершенность пирамиды обозначает незавершенность государства, потенциал его расширения. Фраза, расположенная под пирамидой «NOVUS ORDO SECLORUM» («Новый закон на века»), по словам Чарльза Томсона, одного из первых деятелей конгресса, символизирует «новую американскую эру», которая согласно его представлениям началась с момента подписания Декларации независимости. Здесь тоже присутствует обращение к христианству.

По словам исследователя Овасона, создатели нового государства, надеялись принести в мир новый порядок, основанный на христианских ценностях. Иными словами, надпись объявляет Америку «новым мировым порядком». Кстати, римские цифры у подножия пирамиды — MDCCLXXVI, которые вызывают сегодня не меньше дискуссий, чем «всевидящее око», обозначают год принятия Декларации: M — 1,000, D — 500, CC — 200, L — 50, XX — 20, VI — 6. Итого получается 1776 год.

Всевидящее око

В «оке» венчающем пирамиду некоторые исследователи видят изображение левого глаза египетского бога Гора — «уаджет», который символизирует луну. Согласно древнеегипетской мифологии Гор потерял его в схватке с богом хаоса Сетом. Излеченное богом Тотом, око стало сильным амулетом, обозначавшим мировой порядок, от царской власти до плодородия. В истории, как известно, важные религиозные символы не исчезают, а заимствуются другими религиями, проходя определенную трансформацию.

По мнению Овасона, тоже произошло и с глазом Гора, который стал частью распространившегося в Египте христианства. В контексте новой религии он превратился в «око всевидящего Бога». В основном, этот символ встречается в католичестве, хотя его можно заметить на некоторых православных иконах и храмах. Впоследствии знак стали использовать масоны, у которых он превратился в «Лучезарную дельту», напоминающую о всепроникновении Творца.

Несмотря на распространенное мнение, что «Всевидящее око» поместили на доллар масоны, нет никаких оснований утверждать, что так оно и было. Согласно воспоминаниям самих создателей «око» символизирует всемогущество Бога, который наблюдает за новым государством и принятым им порядком.

Сова, паук и череп

Если приглядеться, то на рамке, обрамляющей единицу, можно заметить примостившуюся на отдых миниатюрную сову. По мнению историка Альфреда Сигерта, она появилась на купюре после великой депрессии и отказа Никсона от золотого стандарта. Экономисты шутят: «Пока не уберут сову, не видать нам повышения курса».

Вообще, сова на долларе многолика. Кто-то видит в ней паука, который, по задумке дизайнеров «сплел паутину вокруг единицы», кто-то просто сгусток линий, а некоторые умудряются разглядеть там пиратскую символику — череп и две перекрещенные кости. Согласно официальной версии, у «совы» нет никакого символического значения.