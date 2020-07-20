Google создал онлайн-переводчик египетских иероглифов

Переводчик является частью приложения Google Arts & Aulture «Fabricius», которое создавалось в рамках инициативы Ubisoft Hieroglyphics, впервые запущенной в Британском музее в 2017 году.

Google совместно с австралийским центром египтологии при Университете Маккуори, диджитал компании Psycle Interactive, Ubisoft и египтологами со всего мира смог создать проект на основе машинного обучения для обработки и сопоставления языка древних египтян.

Иероглифы были системой письма Древнего Египта. Они объединяют в себе логографические, слоговые и буквенные элементы с более чем 1000 различными символами. С закрытием языческих храмов по всему Египту в V веке знание иероглифического письма было утрачено вплоть до их расшифровки в 1820-х годах Жаном-Франсуа Шампольоном. Основатель египтологии смог впервые расшифровать причудливые «картинки» на Розеттском камне, сопоставив сразу же три текста на нем.

И вот спустя 200 лет прочитать иероглифы Древнего Египта сможет почти каждый! «Fabricius» позволяет пользователям загружать изображения иероглифов, которые затем с помощью специальной компьютерной программы сопоставляются с символами в базе данных. Программное обеспечение также проводит анализ исторических записей и определений, чтобы расшифровать различные значения.

Доктор Алекс Вудс из Австралийского центра египтологии прокомментировал создание нового переводчика в интервью BBC: «Оцифровка текстового материала, который до сих пор был только в рукописных книгах, полностью изменит то, как египтологи ведут бизнес. Оцифрованные и аннотированные тексты потенциально могут помочь нам восстановить поврежденные записи на стенах и даже обнаружить те, о существовании которых мы не знали».