3 вещи, которые опасно оставлять в машине летом

Иногда из-за невнимательности, а порой из-за незнания мы оставляем в автомобиле в жару десятки разных вещей, не подозревая о том, что произойдет с ними спустя час под палящим солнцем. "Рамблер" выбрал пять предметов, которые крайне опасно оставлять летом в машине.

Аэрозоли

Жара приводит к тому, что воздух внутри баллончика (будь то спрей от комаров, дезодорант или спрей для горла) расширяется. Это, в свою очередь, способно спровоцировать взрыв.

То же самое происходит с пневматическими шинами — например, для велосипеда.

Алкоголь

В жаркую погоду в пиве вырабатывается 3‑метил‑2‑бутен‑тиол — вещество, которое придает напитку неприятный кисло-горький вкус и аромат. Точно так же портится и вкус вина. Употреблять такие напитки попросту невозможно, а в некоторых случаях и вовсе опасно.

Зажигалки

Немногие знают о том, что зажигалки опасно оставлять на солнце. И это касается не только машин, но также подоконников, балконов и других мест, куда проникает солнечный свет. Из-за жары зажигалки могут взорваться и вызвать пожар. Чаще всего это происходит с газовыми зажигалками, но и бензиновые отнюдь не безопасны.