Японцы изобрели маску с функцией перевода речи

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Японская компания Donut Robotics разработала пластиковую смарт-маску С-Face, которая может переводить устную речь в письменную, — пишет Business Insider.

Маска оснащена микрофоном с шумопоглощением и позволяет пользователям расслышать друг друга даже на значительном расстоянии. «Умная» маска также может выполнять двусторонний перевод на восемь различных языков мира, совершать звонки и записывать разговоры.

Предположительно стоимость смарт-маски составит 40 долларов, в продажу она поступит уже в сентябре.