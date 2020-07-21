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Японцы изобрели «умную» маску для лица с функцией перевода речи 

Онлайн-журнал «ВыИскали» 3 часа назад
Японцы изобрели маску с функцией перевода речи
Фото: Онлайн-журнал "ВыИскали"
Японская компания Donut Robotics разработала пластиковую смарт-маску С-Face, которая может переводить устную речь в письменную, — пишет Business Insider.
Маска оснащена микрофоном с шумопоглощением и позволяет пользователям расслышать друг друга даже на значительном расстоянии. «Умная» маска также может выполнять двусторонний перевод на восемь различных языков мира, совершать звонки и записывать разговоры.
Предположительно стоимость смарт-маски составит 40 долларов, в продажу она поступит уже в сентябре.
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