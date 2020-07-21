Как гаджеты подслушивают и подглядывают за нами

Случалось ли с вами такое, когда задумываешься о покупке нового компьютера, а во всех социальных сетях вдруг начинает появляться реклама желаемого? «Рамблер» выяснил, действительно ли телефоны шпионят за нами.

По словам Игоря Ашманова, российского эксперта по безопасности информационных технологий, каким бы ни был ваш смартфон, он всегда за вами следит.

Оказывается, телефон «слушает» своего владельца, даже если он неактивен, даже если вы вытащите из него батарею. Как раз тот факт, что смартфон предлагает нам таргетированную рекламу по «заявкам», обозначает, что искусственный интеллект с лингвистическим анализом распознает вашу речь. А потом предлагает именно тот товар, в котором вы нуждаетесь.

Благодаря геолокации, которую запрашивает абсолютно каждое приложение (навигатор, такси и доставка еды), телефон считывает все ваши маршруты. То есть при желании ваше местоположение можно легко определить. В Китае, например, маршруты скачиваются на специальные серверы и помогают полиции искать преступников.

Многие модели смартфонов запрограммированы делать снимки лиц людей, находящихся рядом, через небольшие промежутки времени. А также гаджеты могут анализировать уже созданные фотографии. В основном, «шпионов» интересуют люди, какие-то действия и объекты.

Нейросети всегда мониторят вашу приватную информацию. Уже известно, что полный анализ профиля в социальных сетях позволяет специалистам влиять на решения масс, в том числе на их политический выбор.

Например, понимание того, что какие-то люди участвуют в челленджах, дают профессионалам информацию о том, что у них есть склонность к «стадному инстинкту». А ведомость других на руку тем, кто хочет управлять людьми или внедрять свои идеи.