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Зачем были нужны загадочные стеклянные шарики из СССР 

Стелла Шмель 3 часа назад
Зачем были нужны загадочные стеклянные шарики из СССР
Фото: Соцсети
Пожалуй, подобные стеклянные шарики встречал почти каждый человек, живший на постсоветском пространстве. Откуда они брались и для чего были нужны — разбираемся в материале "Рамблера".
Никто не знал, откуда брались эти шарики. Обычно их просто находили. Но на самом деле такие шарики были нужны для производства стекловолокна.
Шарики помещали в специальный зажим, разогревали и через фильеру тянули очень тонкую стеклонить.
С этим разобрались, но почему эти шарики больше не попадаются нам на глаза? И тут ответ прост: технология производства стекловолокна усовершенствовалась и шарики стали не нужны.
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