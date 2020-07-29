Советские товары, которые скупали за границей 

Существует мнение, что большинство товаров из СССР были некачественными, но на самом деле некоторая продукция активно экспортировалась и пользовалась популярностью за рубежом. "Рамблер" рассказывает о том, какие товары советского производства скупали иностранцы.

Продукты

Самый популярный продукт, которые многие до сих пор ассоциируют с Россией, — водка. Еще во времена СССР водка "Столичная" считалась самым желанным алкогольным напитком за рубежом. Пока остальные страны делали свои алкогольные напитки, во всем мире уважали советский алкоголь. Еще одной визитной карточкой СССР стала красная и черная икра. Если сначала иностранцы относились к ней с подозрением, то потом распробовали и сметали с полок магазинов с товарами из СССР. Сейчас уже нет такого ажиотажа, как раньше, но икру все-таки можно увидеть в европейских и американских супермаркетах.

Часы и фотоаппараты

В 50-е годы СССР экспортировал часы в другие зарубежные страны, где они продавались под другими названиями. Больше всего иностранцы ценили советские четы за качество, низкую цену и надежность. С фотоаппаратами история примерно такая же. Первые советские зеркалки "Зенит", которые до сих пор ценятся среди молодежи, стоили дешево и служили долгие годы.

Сувениры

Во времена становления и развития СССР произошло много значимых событий, в связи с чем выпускались марки, одежда, открытки с исторической символикой. Иностранцы больше всего любили сувенирную продукцию, созданную в честь первого полета человека в космос, фестиваля молодежи и студентов, а также за границей скупали атрибутику со знаменитым олимпийским мишкой. Покупали за рубежом пионерские значки и галстуки для коллекции.