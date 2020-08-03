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Илон Маск рассказал, что будут делать чипы в мозге человека 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Основатель компании SpaceX Илон Маск поделился новостями о мозговых чипах, которые разрабатывает его компания.
Маск рассказал, что чипы позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами «обычных частот».
Предприниматель хочет добиться прямой связи мозга и компьютера, что поможет облегчить жизнь людям с поврежденным спинным мозгом. В теории новые технологии помогут не только наладить коммуникацию парализованного человека с миром, но и помогут ему восстановить движение.
Здоровым людям мозговые чипы помогут транслировать музыку прямо в мозг, регулировать уровень гормонов и избавиться от тревожных состояний.
Ранее "Рамблер" рассказывал протайные отношения Илона Маска и Эмбер Херд.
Вещи , Видео , Илон Маск , SpaceX
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