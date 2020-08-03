Все новости на карте

Маск рассказал, что чипы позволят людям слышать звуки, которые ранее были за пределами «обычных частот».

Предприниматель хочет добиться прямой связи мозга и компьютера, что поможет облегчить жизнь людям с поврежденным спинным мозгом. В теории новые технологии помогут не только наладить коммуникацию парализованного человека с миром, но и помогут ему восстановить движение.

Здоровым людям мозговые чипы помогут транслировать музыку прямо в мозг, регулировать уровень гормонов и избавиться от тревожных состояний.