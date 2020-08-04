Найденные в Израиле фигурки считают изображением Яхве

Профессор археологии в Еврейском университете Иерусалима Йосеф Гарфинкель, которые недавно завершил исследование древних глиняных статуэтках возрастом около трех тысяч лет, обнаруженных несколько лет назад на раскопках в Хирбет-Кейафе и Тель-Моце, утверждает, что на них изображен библейский бог Яхве (упоминается в Ветхом Завете), сообщает The Times of Israel.

По информации издания, его соображения были опубликованы в осеннем выпуске научно-популярного журнала Biblical Archaeology Review.

В статье профессор доказывает, что хотя в Библии уже тогда четко было прописано, что изображать Бога было запрещено, по мнению Гарфинкеля, некоторые люди изготавливали подобные фигурки и тайно поклонялись им.

Так, он ссылается на некоторые писания, в том числе на Книгу пророка Аввакума, в которых упоминается Бог, сидящий верхом на лошади. Найденные глиняные мужские головы длиной в пять сантиметров как раз находились рядом с фигурками этого животного, поэтому не исключено, что они могли быть частью более крупной скульптуры, связанной с культом.

"Во времена Иудейского и Израильского царств в соседних государствах раннего железного века (IX — X века до нашей эры) у каждого был свой бог: у моавитян (и, возможно, аммонитян) был Чемош; у эдомитян — Кос, а у нас Яхве", — пояснил Гарфинкель.

Однако теорию археолога решительно оспаривают многие ученые и называют его работу не более, чем "хайпом".

"Он приводит необоснованные доказательства и игнорирует существующие профессиональные исследования по этой теме", — заявили со-руководители раскопок в Тель-Моце (находится примерно в шести километрах от Иерусалима) Шуа Кисилевиц из Управление древностей Израиля и Одед Липшиц, профессор из Тель-Авивского университета.

Кисилевиц и Липшиц утверждают, хотя они и не могут полностью исключить возможность, что на человеческих глиняных головах, найденных в Хирбет-Кейафе и Тель-Моце, изображено какое-то божество, на статуэтках нет никаких символов или атрибутов вроде рогов или полумесяцев (на Ближнем Востоке эти знаки, как правило, относятся к чему-то божественному), подтверждающих этот факт. Кроме того, по их мнению, это точно не Яхве, так как он появился в регионе, где проходили раскопки, позднее IX века до нашей эры.

"Но самое главное, когда на животных изображали богов, они не сидели на них (им не нужен транспорт) — они стояли на них", — уточнили ученые.