Какие ценности можно найти у себя дома 

На аукционе Sotheby’s продали за 9 миллионов долларов уникальную китайскую вазу XVIII века, которая годами стояла на даче у одной бабушки, уверенной, что это просто безделица. «Вечерка» узнала, какие ценности можно найти и у себя дома.

Древние китайские вазы в наших домах найти проблематично, но какие-то антикварные ценности на антресолях в столичных квартирах все же завалялись, считает эксперт аукционного дома Илья Горянов.

— Часто люди находят иконы, старые книги и письма, спрятанные предыдущими поколениями жильцов деньги. Как определить, имеет ли предмет материальную, историческую, культурную или иную ценность? Ну, на глаз это еще никому не удалось. Чтобы дать объективную оценку, нужен специалист, — говорит Горянов.

Если вы нашли что-то на вид антикварное, свяжитесь с сотрудниками ближайшего музея или обратитесь в антикварную лавку. А вот к частным оценщикам обращаться не следует — возьмут с вас деньги, а цену на вещь назовут минимальную.

Эксперты называют несколько категорий антикварных предметов, которые можно отыскать дома.

Иконы.

Старинные иконы есть во многих православных семьях. Но они пишутся по канону, им мало быть старинными, чтобы обладать ценностью. Интерес вызывают образа так называемого редкого письма.

Посуда.

Ценность антикварной посуды растет с возрастом и с богатством отделки. Из тех, что можно часто встретить в столичных домах, самое ценное — столовое серебро.

Самовары.

Этот предмет сегодня увидишь отнюдь не в каждом доме. Но все же встречаются они относительно часто. У коллекционеров и антикварщиков в цене угольные самовары.

— Ваза XVIII века на бабушкиной даче — крайне редкий случай. В Москве я не помню прецедентов, когда обнаруживали настолько же ценные находки. Дело в том, что в нашей стране около 90 процентов произведений искусства и предметов старины находятся в музеях.

Чаще всего прячут деньги и иконы

По статистике, предметы антиквариата обычно обнаруживаются в процессе ремонта.

Не так давно столичные блогеры, известные в интернете как «Иван-да-Катя», купив дом в Подмосковье, делали ремонт крыши. В процессе они обнаружили на чердаке завернутую в холстину старинную икону, которую спрятала во время революционных гонений на церковь бабушка прежней хозяйки.

Иконы, к слову, в столице находят часто. Москвич менял пол в квартире — и в тайнике под досками тоже обнаружил икону.

Причем Богородица на ней осеняла смотрящего двоеперстным крестным знамением. Оказывается, здесь когда-то жили старообрядцы. Мужчина не поленился связаться со старообрядческой общиной — и передал реликвию туда, где она еще долго будет служить людям.

А при ремонте дома на улице Павла Андреева хозяйка нашла в оконном проеме обрезок трубы со 146 золотыми монетами времен царя Николая II . Кстати, именно спрятанные деньги, от имеющих исключительно историческую ценность «керенок» до полновесных золотых монет, находят чаще всего.

Один из самых удивительных кладов обнаружил житель города Троицка в Челябинской области Дамир Илялов. Во время ремонта у себя дома в чулане под лестницей он нашел банкноты и монеты царских времен на 22 тысячи рублей по дореволюционному курсу. На то время сумма совершенно астрономическая! Дамир предполагает, что деньги принадлежали его прадеду и он откладывал их на черный день.